"За особисту мужність". Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектора"

Майбутній Герой України пішов на фронт у 2014 році та став наймолодшим командиром штурмової роти ДУК "Правий сектор".

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю Правого сектора Дмитру Коцюбайлу. За особисту мужність, виявлену в захисті суверенітету та територіальної цілісності йому було вручено орден "Золота Зірка". Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Вручення відбулося 1 грудня у Верховній Раді, де президент виступив із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України та вручив державні нагороди.

[ + – ] Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі пішов на фронт у 2014 році

Що відомо про Дмитра Коцюбайла?

Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі пішов на фронт у 2014 році на самому початку російсько-української війни та став наймолодшим командиром штурмової роти ДУК "Правий сектор". Заради цього він кинув навчання в художній академії. У 2014 році в Пісках Донецької області був тяжко поранений вибухом танкового снаряда. Протягом трьох місяців перебував на реабілітації в лікарні, після чого повернувся на фронт. Брав участь в операціях зі звільнення населених пунктів Карлівка, Піски, Авдіївка, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою.

"Важко підібрати потрібні слова, щоб висловити свою подяку всім людям, які роками докладали всіх зусиль, щоб сьогоднішній день відбувся. Я дякую вам за підтримку та віру", — написав Дмитро у Facebook.

У зв'язку з нагородженням командира "Правого сектора" згадують не лише його бойовий шлях, а й деякі висловлювання в ЗМІ. Навесні в американській The New York Times вийшла стаття під назвою "Загроза з боку російської держави: українці стривожені наближенням військ" — про події на Донбасі. У публікації зокрема згадувався підрозділ, яким керував Коцюбайло — окрема штурмова рота стояла тоді в Авдіївці, неподалік від Донецька.

Розповідаючи про будні побратимів, Дмитро Коцюбайло повідомив журналістам, що при штабі нібито живе ручний вовк, якого бійці годують кістками російськомовних дітей. Жарт викликав неоднозначну реакцію. На запитання журналістів про те, як, на його думку, події розвиватимуться надалі, Коцюбайло відповів уже серйозно: "Повномасштабна війна".

[ + – ] Дмитро Коцюбайло пожартував, що ручного вовка бійці ПС годують "кістками російськомовних дітей" Фото: 7dniv.info

Нагадаємо, що у серпні президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди двом добровольцям, які загинули на Донбасі. Званням "Герой України" та орденом "Золота Зірка" посмертно нагороджено бійця добровольчого корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка та солдата Віктора Гурняка.

Також президентом було передано орден Героя України батькові музиканта Андрія Кузьменка. Віктор Кузьменко подякував Володимиру Зеленському за особливу увагу до пам'яті його сина.