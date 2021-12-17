Жена Лещенко снова выступит в московском клубе Мutador, в котором она участвовала в секс-вечеринке

Билеты на выступление Анастасии Топольской в клубе Mutabor стоят от 740 гривен. В прошлый раз она играла там диджей-сет в черном латексном костюме.

Анастасия Топольская, жена нардепа 8 созыва ВРУ и бывшего члена Наблюдательного совета "Укрализныци" Сергея Лещенко, готовится выступить в московском клубе Mutabor. Об этом сообщил организатор мероприятия, агентство Resident Advisor.

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Топольская выступит под сценическими псевдонимом Nastia в рамках ивента Мask. В самом клубе уточнили, что мероприятие пройдет 18 декабря.

Цена билетов на выступление жены Лещенко стартует от 2 000 рублей (740 гривен).

Отметим, что Топольская выступала в этом клубе в мае этого года в черном латексном костюме. Она участвовала в секс-вечеринке под названием "Хоровод".

После такого поступка Топольской на сайте Кабмина Украины появилась петиция с требованием уволить Лещенко из набсовета "Укрзализныци". За нее проголосовали 4 574 человек из необходимых 25 тысяч.

Сам Лещенко поддержал решение жены выступить в клубе Mutabor из-за того, что "там были представители ЛГБТ, которым надо помогать".

В октябре последний член набсовета "Укрзализныци" покинул занимаемую должность. В Министерстве инфраструктуры Украины надеются, что его новый состав сформируют в декабре.