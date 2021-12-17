Дружина Лещенка знову виступить у московському клубі Мutador, у якому вона брала участь у секс-вечірці
Квитки на виступ Анастасії Топольської у клубі Mutabor коштують від 740 гривень. Вона вже давала концерт у цьому клубі, одягнувши чорний латексний костюм.
Дружина нардепа 8 скликання ВРУ та колишнього члена Наглядової ради "Укралізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська готується виступити в московському клубі Mutabor. Про це повідомив організатор заходу, агентство Resident Advisor.
Топольська виступить під сценічним псевдонімом Nastia у межах івента Мask. Власне в клубі уточнили, що захід пройде 18 грудня.
Ціна квитків на виступ дружини Лещенка стартує від 2 000 рублів (740 гривень).
Зазначимо, що Топольська виступала в цьому клубі в травні цього року в чорному латексному костюмі. Вона брала участь у секс-вечірці "Хоровод".
Після такого вчинку Топольської на сайті Кабміну України з'явилася петиція з вимогою звільнити Лещенка з наглядової ради "Укрзалізниці". Її підтримали 4 574 голосами з необхідних 25 тисяч.
Сам Лещенко підтримав рішення дружини виступити в клубі Mutabor через те, що там були представники ЛГБТ+, котрим треба допомагати.
Наглядову раду "Укрзалізниці" розпустили. У Міністерстві інфраструктури України сподіваються, що його новий склад сформують до грудня.