Дружина Лещенка знову виступить у московському клубі Мutador, у якому вона брала участь у секс-вечірці

Квитки на виступ Анастасії Топольської у клубі Mutabor коштують від 740 гривень. Вона вже давала концерт у цьому клубі, одягнувши чорний латексний костюм.

Дружина нардепа 8 скликання ВРУ та колишнього члена Наглядової ради "Укралізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська готується виступити в московському клубі Mutabor. Про це повідомив організатор заходу, агентство Resident Advisor.

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Топольська виступить під сценічним псевдонімом Nastia у межах івента Мask. Власне в клубі уточнили, що захід пройде 18 грудня.

Ціна квитків на виступ дружини Лещенка стартує від 2 000 рублів (740 гривень).

Зазначимо, що Топольська виступала в цьому клубі в травні цього року в чорному латексному костюмі. Вона брала участь у секс-вечірці "Хоровод".

Після такого вчинку Топольської на сайті Кабміну України з'явилася петиція з вимогою звільнити Лещенка з наглядової ради "Укрзалізниці". Її підтримали 4 574 голосами з необхідних 25 тисяч.

Сам Лещенко підтримав рішення дружини виступити в клубі Mutabor через те, що там були представники ЛГБТ+, котрим треба допомагати.

Наглядову раду "Укрзалізниці" розпустили. У Міністерстві інфраструктури України сподіваються, що його новий склад сформують до грудня.