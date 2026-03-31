Не только Миндич: Украина запросила экстрадицию Цукермана из Израиля

Украина обратилась в Израиль относительно экстрадиции Александра Цукермана. Он является подозреваемым по делу о хищениях в энергетике, но выехал 10 ноября 2025 года.

Эту инфорамцию подтвердили в Офисе генерального прокурора в комментарии "Бабелю".

В то же время там не уточнили, когда именно было подано обращение в Минюст Израиля.

Ранее Фокус рассказывал, что НАБУ инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича в Украину как одного из главных подозреваемых по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме".

После этого стало известно, что Офис генерального прокурора отправил запрос в Минюст Израиля об экстрадиции Тимура Миндича.

Александр Цукерман — что известно

Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы в энергетике 10 ноября. По данным следствия, вероятным руководителем организации был Тимур Миндич. Также среди фигурантов дела есть бывший министр юстиции Герман Галущенко.

15 февраля бывшего министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке пересечь границу. СМИ сообщили, что экс-министра сняли с поезда по запросу правоохранителей.

Позже стало известно, что после задержания экс-министра энергетики Германа Галущенко направили в Киев для вручения подозрения и проведения всех необходимых следственных действий, включая избрание меры пресечения.

Среди подозреваемых в НАБУ также называли бывшего советника министра энергетики (Игорь Миронюк), исполнительного директора по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (Дмитрий Басов) и четырех "работников" бэк-офиса по легализации средств, среди которых был Александр Цукерман, который выехал в Израиль до объявления подозрения.

Через несколько дней после объявления подозрения сам Александр Цукерман опроверг обвинения. Когда журналисты спросили его, планирует ли он вернуться в Украину, он ответил: "С удовольствием. Это моя Родина", а на уточнение, когда именно он вернется, сказал: "Когда будет время".

22 ноября Цукермана вместе с Миндичем объявили в розыск. А в январе 2026 оба попали в розыск Интерпола.

В декабре 2025 года в НАБУ объяснили, что работают над возможной экстрадицией обоих фигурантов. Сложность экстрадиции объясняли тем, что лица, скрывающиеся от украинского правосудия, пытаются использовать войну как аргумент в свою пользу в местных судах — мол, здесь опасно, а там безопаснее.