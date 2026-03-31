Не тільки Міндіч: Україна запросила екстрадицію Цукермана з Ізраїлю

Україна звернулася до Ізраїлю щодо екстрадиції Олександра Цукермана. Він є підозрюваним у справі про розкрадання в енергетиці, але виїхав 10 листопада 2025 року.

Цю інфорамцію підтвердили в Офісі генерального прокурора в коментарі "Бабелю".

Водночас там не уточнили, коли саме було подано звернення до Мін'юсту Ізраїлю.

Раніше Фокус розповідав, що НАБУ ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча в Україну як одного з головних підозрюваних у справі про корупційну схему в "Енергоатомі".

Після цього стало відомо, що Офіс генерального прокурора відправив запит до Мін'юсту Ізраїлю щодо екстрадиції Тимура Міндіча.

Олександр Цукерман — що відомо

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми в енергетиці 10 листопада. За даними слідства, ймовірним керівником організації був Тимур Міндіч. Також серед фігурантів справи є колишній міністр юстиції Герман Галущенко.

15 лютого колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. ЗМІ повідомили, що ексміністра зняли з потягу на запит правоохоронців.

Пізніше стало відомо, що після затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка направили до Києва для вручення підозри та проведення всіх необхідних слідчих дій, включно з обранням міри запобіжного заходу.

Серед підозрюваних в НАБУ також називали колишнього радника міністра енергетики (Ігор Миронюк), виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Дмитро Басов) і чотирьох "працівників" бек-офісу з легалізації коштів, серед яких був Олександр Цукерман, який виїхав до Ізраїлю до оголошення підозри.

За декілька днів після оголошення підозри сам Олександр Цукерман заперечив звинувачення. Коли журналісти запитали його, чи планує він повернутись в Україну, він відповів: "Із задоволенням. Це моя Батьківщина", а на уточнення, коли саме він повернеться, сказав: "Коли буде час".

22 листопада Цукермана разом з Міндічем оголосили в розшук. А в січні 2026 обидва потрапили до розшуку Інтерполу.

У грудні 2025 у НАБУ пояснили, що працюють над можливою екстрадицією обох фігурантів. Складність екстрадиції пояснювали тим, що особи, які переховуються від українського правосуддя, намагаються використовувати війну як аргумент на свою користь у тамтешніх судах — мовляв, тут небезпечно, а там безпечніше.