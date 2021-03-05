"Жду тебя на "Олимпийском", дружище": Усик предложил будущему сопернику провести бой в Киеве (фото)

Команда украинского боксера заявила, что будет делать все возможное для организации его боя в Украине.

Украинский супертяжеловес Александр Усик обратился к своему будущему сопернику британцу Джо Джойсу с предложением провести поединок в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом украинский спортсмен написал в своем Twitter.

"Давай, дружище. Я жду тебя на НСК "Олимпийский" в Киеве", – написал Усик.

Come on! my friend, I'm waiting for you at the Olympic Stadium in Kyiv! pic.twitter.com/Wmz0MMHeRd — Alexander Usyk (@usykaa) March 5, 2021

Отметим, Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Британский чемпион хочет провести следующий бой с Тайсоном Фьюри и поэтому должен отказаться от титула.

По информации СМИ, WBO согласилась не требовать, чтобы Джошуа незамедлительно провел обязательную защиту против Александра Усика.

Украинец может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течении 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс. Если же этого не произойдет, то победитель боя Усик – Джойс получит полноценный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Команда Усика заявила, что будет делать все возможное для организации боя Усика в Украине.

"На сегодняшний день идет втягивающий режим подготовки. Он проходит стабильно, Александр работает под руководством тренера по физической подготовке Валентина Литвинчука. По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня. Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны", – сказал директор команды украинского супертяжеловеса Сергей Лапин.

Напомним, Александр Усик поднялся на первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA).