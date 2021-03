"Жду тебя на "Олимпийском", дружище": Усик предложил будущему сопернику провести бой в Киеве (фото)

Украинский супертяжеловес Александр Усик обратился к своему будущему сопернику британцу Джо Джойсу с предложением провести поединок в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом украинский спортсмен написал в своем Twitter.

"Давай, дружище. Я жду тебя на НСК "Олимпийский" в Киеве", – написал Усик.

Come on! my friend, I'm waiting for you at the Olympic Stadium in Kyiv! pic.twitter.com/Wmz0MMHeRd