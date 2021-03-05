"Чекаю тебе на "Олімпійському", дружище": Усик запропонував майбутньому супернику провести бій в Києві (фото)

Команда українського боксера заявила, що робитиме все можливе для організації його бою в Україні.

Український суперважкоатлет Олександр Усик звернувся до свого майбутнього суперника британця Джо Джойса з пропозицією провести поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський".

Про це український спортсмен написав у своєму Twitter.

"Давай, друже. Я чекаю тебе на НСК "Олімпійський" в Києві", — написав Усик.

Come on! my friend, I'm waiting for you at the Olympic Stadium in Kyiv! pic.twitter.com/Wmz0MMHeRd — Alexander Usyk (@usykaa) March 5, 2021

Зазначимо, Олександр Усик є обовʼязковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Британський чемпіон хоче провести наступний бій з Тайсоном Фʼюрі і тому повинен відмовитися від титулу.

За інформацією ЗМІ, WBO погодилася не вимагати, щоб Джошуа негайно провів обовʼязковий захист проти Олександра Усика.

Українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом. А потім переможця поєдинку Джошуа — Фʼюрі зобовʼяжуть протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик — Джойс. Якщо ж цього не відбудеться, то переможець бою Усик — Джойс отримає повноцінний титул чемпіона WBO у суперважкій вазі.

Команда Усика заявила, що робитиме все можливе для організації бою Усика в Україні.

"На сьогодні йде втягуючий режим підготовки. Він проходить стабільно, Олександр працює під керівництвом тренера з фізичної підготовки Валентина Литвинчука. Щодо дати бою поки немає точного розуміння, можливо, це буде початок червня. Сподіваємося, що наступний поєдинок відбудеться на території нашої країни", — сказав директор команди українського суперважкоатлета Сергій Лапін.

Нагадаємо, Олександр Усик піднявся на перше місце в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).