"Чекаю тебе на "Олімпійському", дружище": Усик запропонував майбутньому супернику провести бій в Києві (фото)

Український суперважкоатлет Олександр Усик звернувся до свого майбутнього суперника британця Джо Джойса з пропозицією провести поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський".

Про це український спортсмен написав у своєму Twitter.

"Давай, друже. Я чекаю тебе на НСК "Олімпійський" в Києві", — написав Усик.

Come on! my friend, I'm waiting for you at the Olympic Stadium in Kyiv! pic.twitter.com/Wmz0MMHeRd