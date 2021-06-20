Украинская дзюдоистка Белодед опубликовала горячее фото в розовом купальнике (фото)

Украинская дзюдоистка потрясла социальные сети своей красивой фигурой

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед продолжает восхищать своих подписчиков в социальной сети Instagram.

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20-летняя двукратная чемпионка мира позирует на фотографии в красивом розовом купальнике. "И даже если сейчас я нахожусь в дождливом месте, в моем сознании тепло", — написала спортсменка.

Ранее Дарья Белодед завоевала серебро на турнире Grand Slam в Тель-Авиве. В 2018 году Дарья Белодед возглавила список лучших дзюдоисток мира.

В свои 20 лет у Белодед уже немало достижений, что делает ее одной из асмых успешных украинских спортсменок: она завоевала золото на чемпионате Европы и Европейских играх. В 2020 году на счету украинки золото и бронза на турнирах серии Grand Slam.

В феврале 2021 года украинка выиграла серебряную медаль на турнире Grand Slam в Тель-Авиве. На турнире Дарья стартовала со второго раунда победой за 11 секунд над чилийкой Варгас Лей. После этого она одолела сербку Стоядинов, а в полуфинале в овертайме была сильнее Катарины Косты из Португалии. В решающей схватке украинка противостояла француженке Ширин Букли. Поединок тоже закончился овертаймом, но Дарье победить не удалось.

Добавим, что уже в 18 лет Белодед выиграла титулы чемпионатов мира по дзюдо во всех возрастных категориях. Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.

До недавнего времени она находилась в отношениях с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, однако пара распалась.

Попов рассказывал, что впервые увидел Дарью на Олимпийской базе в Конча-Заспе, когда президент страны Владимир Зеленский награждал юношескую сборную Украины после победы на чемпионате мира. Но познакомились они в соцсетях, встречаться начали в начале лета, судя по появлению совместных фотографий в СМИ. Попов отмечал, что отношения они стараются не афишировать и им тяжело согласовывать графики из-за постоянных тренировок.

"Конечно, есть такое, что, учитывая наши графики тренировок нам сложно согласовывать совместное времяпровождения. Тяжело, но мы справляемся", — говорил футболист еще в начале ноября.