Українська дзюдоїстка Білодід опублікувала гаряче фото в рожевому купальнику (фото)

Українська дзюдоїстка потрясла соціальні мережі своєю красивою фігурою

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід продовжує захоплювати своїх підписників у соціальній мережі Instagram.

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20-річна дворазова чемпіонка світу позує на фотографії в красивому рожевому купальнику. "І навіть якщо зараз я перебуваю в дощовому місці, у мене на душі тепло", — написала спортсменка.

Раніше Дарина Білодід завоювала срібло на турнірі Grand Slam в Тель-Авіві. У 2018 році Дарина Білодід очолила список кращих дзюдоисток світу.

У свої 20 років у Білодід вже чимало досягнень, що робить її однією з асмих успішних українських спортсменок: вона завоювала золото на чемпіонаті Європи та Європейських іграх. У 2020 році на рахунку українки золото і бронза на турнірах серії Grand Slam.

У лютому 2021 року українка виграла срібну медаль на турнірі Grand Slam в Тель-Авіві. На турнірі Дарина стартувала з другого раунду перемогою за 11 секунд над Чилійка Варгас Лей. Після цього вона здолала сербку Стоядінов, а в півфіналі в овертаймі була сильнішою Катаріни Кости з Португалії. У вирішальній сутичці українка протистояла француженці Ширін Букле. Поєдинок теж закінчився овертаймом, але Дарині перемогти не вдалося.

Додамо, що вже в 18 років Білодід виграла титули чемпіонатів світу з дзюдо у всіх вікових категоріях. Дарина стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.

До недавнього часу вона перебувала в стосунках з футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим, однак пара розпалася.

Попов розповідав, що вперше побачив Дарину на Олімпійській базі в Конча-Заспі, коли президент країни Володимир Зеленський нагороджував юнацьку збірну України після перемоги на чемпіонаті світу. Але познайомилися вони в соцмережах, зустрічатися почали на початку літа, судячи з появи спільних фотографій в ЗМІ. Попов зазначав, що відносини вони намагаються не афішувати і їм важко узгоджувати графіки через постійні тренування.

"Звичайно, є таке, що, з огляду на наші графіки тренувань нам складно узгоджувати спільну часу. Важко, але ми справляємося", — говорив футболіст ще на початку листопада.