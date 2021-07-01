К Англии готовы: сборная Украины прилетела на матч в Рим

В Рим взяли 24 футболиста – Артем Беседин и Денис Попов уже покинули расположение сборной Украины из-за травм

Делегация сборной Украины прилетела чартерным рейсом в столицу Италии в рамках подготовки к четвертьфиналу чемпионата Европы с Англией.

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Полет из Глазго длился три часа. В Рим прилетело 24 футболиста, из состава исключены из-за травм Денис Попов и Артем Беседин.

Сегодня, 1 июля, сборная проведет вечернюю тренировку на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести, сообщает пресс-служба УАФ.

Состав сборной Украины, который будет готовиться к матчу с Англией

1. Георгий Бущан

2. Эдуард Соболь

3. Георгий Судаков

4. Сергей Кривцов

5. Сергей Сидорчук

6. Тарас Степаненко

7. Андрей Ярмоленко

8. Руслан Малиновский

9. Роман Яремчук

10. Николай Шапаренко

11. Марлос

12. Андрей Пятов

13. Илья Забарный

14. Евгений Макаренко

15. Виктор Цыганков

16. Виталий Миколенко

17. Александр Зинченко

18. Роман Безус

20. Александр Зубков

21. Александр Караваев

22. Николай Матвиенко

23. Анатолий Трубин

24. Александр Тымчик

26. Артем Довбик.

Ранее Фокус сообщал, что Беседин больше не сыграет за Украину на Евро-2020 после Ориентировочный срок восстановления Артема Беседина — шесть месяцев.

Ранее Фокус сообщал, автором решающего гола в матче Швеция — Украина уже интересуются в Испании и Италии.

Напомним, что лучшим игроком матча Швеция — Украина признан полузащитник украинской команды Александр Зинченко.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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