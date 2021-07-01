До Англії готові: збірна України прилетіла на матч до Риму

У Рим взяли 24 футболісти — Артем Бесєдін та Денис Попов уже покинули розташування збірної України через травми

Делегація збірної України прилетіла чартерним рейсом до столиці Італії в рамках підготовки до чвертьфіналу чемпіонату Європи з Англією.

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Політ з Глазго тривав три години. У Рим прилетіло 24 футболісти, зі складу виключені через травми Денис Попов і Артем Бесєдін.

Сьогодні, 1 липня, збірна проведе вечірнє тренування на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онести, повідомляє пресслужба УАФ.

Склад збірної України, який буде готуватися до матчу з Англією

1. Георгій Бущан

2. Едуард Соболь

3. Георгій Судаков

4. Сергій Кривцов

5. Сергій Сидорчук

6. Тарас Степаненко

7. Андрій Ярмоленко

8. Руслан Маліновський

9. Роман Яремчук

10. Микола Шапаренко

11. Марлос

12. Андрій Пятов

13. Ілля Забарний

14. Євген Макаренко

15. Віктор Циганков

16. Віталій Миколенко

17. Олександр Зінченко

18. Роман Безус

20. Олександр Зубков

21. Олександр Караваєв

22. Микола Матвієнко

23. Анатолій Трубін

24. Олександр Тимчик

26. Артем Довбик.

Раніше Фокус повідомляв, що Бесєдін більше не зіграє за Україну на Євро-2020. Орієнтовний термін відновлення Артема Бесєдіна — шість місяців.

Раніше Фокус повідомляв, автором вирішального голу в матчі Швеція — Україна вже цікавляться в Іспанії та Італії.

Нагадаємо, що кращим гравцем матчу Швеція — Україна визнаний півзахисник української команди Олександр Зінченко.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.

Перемога над Швецією та історичний вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, своїх емоцій не приховували ні вболівальники, ні самі футболісти.

У чвертьфіналі підопічні Шевченка зіграють проти англійської збірної, яка раніше здобула переконливу перемогу над Німеччиною на стадіоні "Вемблі".

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