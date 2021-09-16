Блеснула формой: Марина Бех-Романчук показала спортивное тело (фото)

Украинская спортсменка опубликовала пост, в котором рассказала о жизни легкоатлетов, сопроводив публикацию яркой иллюстрацией

Легкоатлетка из Украины Марина Бех-Романчук произвела фурор на своей странице в одной из социальных сетей.

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Украинка опубликовала в Instagram фотографию из соревнований на одном из этапов "Бриллиантовой лиги", показав хорошую физическую форму.

"Один год бесконечных тренировок. Перелеты, Соревнования. И даже если я сильно устаю от этого, я все равно скажу, как мне это нравится", – написала Романчук-Бех в социальных сетях.

Поклонники принялись хвалить спортсменку за отменную физическую форму: "Прекрасная!", "О боже!", "Похотливая женщина", "Королева!", "Совершенные ягодицы существуют".

Напомним, что Марина Бех-Романчук представляла Украину на Олимпийских играх. Украинка вышла в финал Олимпиады по прыжкам в длину, но не сумела выиграть медаль, закончив выступления на 5-м месте. Бех-Романчук до этого выигрывала серебро на чемпионате мира 2019 года и чемпионата Европы в 2018 году.

Ее муж – Михаил Романчук выиграл две медали на Олимпиаде в Токио. Ему удалось выиграть бронзу на дистанции 800 метров свободным стилем – эта медаль стала первой для Украины в плавании за многие годы. До этого медаль для Украины в плавании выигрывала Яна Клочкова на Олимпиаде в Афинах 2004 года.

Позже Романчук пополнил копилку сборной Украины серебром, которое стало первым для Украины среди наград в Токио. Романчук занял второе место во время заплыва на 1500 метров вольным стилем.

Ранее Фокус рассказывал, что главная спортивная семья Украины озадачила новым фото. Кроме того, Марина Бех-Романчук радовала своих поклонников новыми фотографиями в купальнике.