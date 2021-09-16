Блиснула формою: Марина Бех-Романчук показала спортивне тіло (фото)

Українська спортсменка опублікувала пост, у якому розповіла про життя легкоатлетів.

Легкоатлетка з України Марина Бех-Романчук викликала фурор на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

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Українка опублікувала в Instagram фотографію зі змагань на одному з етапів "Діамантової ліги", показавши хорошу фізичну форму.

"Один рік нескінченних тренувань. Перельоти, Змагання. І навіть якщо я сильно втомлююся від цього, я все одно скажу, як мені це подобається", — написала Романчук-Бех у соціальних мережах.

Шанувальники почали хвалити спортсменку за відмінну фізичну форму: "Прекрасна!", "О боже!", "Хтива жінка", "Королева!", "Ідеальні сідниці існують".

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук представляла Україну на Олімпійських іграх. Українка вийшла у фінал Олімпіади зі стрибків у довжину, але не зуміла виграти медаль, закінчивши виступи на 5-му місці. Бех-Романчук до цього вигравала срібло на чемпіонаті світу 2019 року і чемпіонаті Європи у 2018 році.

Її чоловік — Михайло Романчук виграв дві медалі на Олімпіаді в Токіо. Йому вдалося виграти бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем — ця медаль стала першою для України в плаванні за багато років. До цього медаль для України в плаванні вигравала Яна Клочкова на Олімпіаді в Афінах 2004 року.

Пізніше Романчук поповнив скарбничку збірної України сріблом, яке стало першим для України серед нагород у Токіо. Романчук посів друге місце під час запливу на 1500 метрів вільним стилем.

Раніше Фокус розповідав, що головна спортивна сім'я України спантеличила новим фото. Крім того, Марина Бех-Романчук радувала своїх шанувальників новими фотографіями в купальнику.