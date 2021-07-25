Потребление большого количества кофе в день может привести к уменьшению мозга и слабоумию, - ученые

Новое исследование показывает, что только одна или две чашки кофе в день никак не отразятся на работе мозга.

Исследование показало, что у людей, выпивающих шесть или более чашек в день, вероятность развития слабоумия на 53% выше, чем у тех, кто выпивает одну или две чашки.

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Данные большого исследования, в котором приняли участие 17 702 участника в возрасте от 37 до 73 лет, взяты из проекта UK Biobank, сообщает Sciencealert

В рамках долгосрочного проекта ученые собирают информацию о различных показателях здоровья и образа жизни участников, включая потребление кофе, объем мозга и наличии заболеваний.

"Кофе — один из самых популярных напитков в мире", — говорит эпидемиолог Китти Фам из Университета Южной Австралии. "Тем не менее, учитывая, что мировое потребление кофе составляет более девяти миллиардов килограммов в год, очень важно понимать любые потенциальные последствия этого для здоровья".

"Это наиболее обширное исследование взаимосвязи между кофе, измерениями объема мозга, риском возникновения слабоумия и риском возникновения инсульта. Это также крупнейшее исследование, в котором рассматриваются данные объемной визуализации мозга и широкий спектр сопутствующих факторов".

Хотя кофе влияет на мозг разными способами, включая поддержание бодрости, предыдущие исследования были неубедительными, а в некоторых случаях противоречивыми, когда дело доходило до какой-либо связи между объемом мозга и слабоумием, говорят ученые.

После учета таких переменных, как пол, возраст, вес и длительные заболевания, исследователи обнаружили связь между употреблением большего количества кофе и меньшим общим объемом мозга у участников, а также повышенным риском появления слабоумия.

В этом исследовании не рассматривается, к чему может привести сокращение объема мозга. Хотя и серое, и белое вещество помогают контролировать моторные и сенсорные функции, трудно связать меньшее количество этого вещества с конкретными результатами в поведении или активности мозга. Уменьшение объема мозга также происходит естественным образом, когда мы становимся старше, и некоторые исследования показывают, что между объемом и слабоумием может быть связь, говорят ученые.

"Принимая во внимание все возможные изменения, мы выяснили, что большое потребление кофе было в значительной степени связано с уменьшением объема мозга. По сути, употребление более шести чашек кофе в день может подвергнуть вас риску заболеваний мозга, таких как слабоумие и инсульт", — говорит Фам.

Пока непонятно, почему это происходит. Ученым предстоит провести еще много исследований, чтобы выяснить, как кофеин и кофе взаимодействуют с клетками мозга, независимо от того, будут ли эти взаимодействия иметь положительный или отрицательный эффект.

Возможно, связь кофеина с аденозиновыми рецепторами в головном мозге является причиной, почему происходят эти изменения, хотя они также могут быть вызваны менее прямым воздействием кофе на другие части тела, например, на сердечно-сосудистую систему, говорят ученые.

Напоминаем, что другое исследование показало, что кофе не вредит сердцу. Ученые утверждают, что умеренное потребление кофе не вызывает сердечную аритмию.