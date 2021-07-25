Споживання великої кількості кави в день може привести до зменшення мозку і недоумства, — вчені

Нове дослідження показує, що тільки одна або дві чашки кави в день ніяк не позначаться на роботі мозку.

Дослідження показало, що у людей, які випивають шість або більше чашок на день, ймовірність розвитку слабоумства на 53% вище, ніж у тих, хто випиває одну або дві чашки.

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Дані великого дослідження, в якому взяли участь 17 702 учасника віком від 37 до 73 років, взяті з проекту UK Biobank, повідомляє Sciencealert

В рамках довгострокового проекту вчені збирають інформацію про різні показники здоров'я і способу життя учасників, включаючи споживання кави, обсяг мозку і наявності захворювань.

"Кава — один з найпопулярніших напоїв у світі", — каже епідеміолог Кітті Фам з Університету Південної Австралії. "Тим не менш, з огляду на, що світове споживання кави складає більше дев'яти мільярдів кілограмів на рік, дуже важливо розуміти будь-які потенційні наслідки цього для здоров'я".

"Це найбільш широке дослідження взаємозв'язку між кавою, вимірами обсягу мозку, ризиком виникнення недоумства і ризиком виникнення інсульту. Це також найбільше дослідження, в якому розглядаються дані об'ємної візуалізації мозку і широкий спектр супутніх чинників".

Хоча кава впливає на мозок різними способами, включаючи підтримку бадьорості, попередні дослідження були непереконливими, а в деяких випадках суперечливими, коли справа доходила до будь-якого зв'язку між обсягом мозку і слабоумством, кажуть вчені.

Після обліку таких змінних, як стать, вік, вага і тривалі захворювання, дослідники виявили зв'язок між вживанням великої кількості кави і меншим загальним обсягом мозку в учасників, а також підвищеним ризиком появи недоумства.

У цьому дослідженні не розглядається, до чого може привести скорочення обсягу мозку. Хоча і сіре, і біла речовина допомагають контролювати моторні і сенсорні функції, важко пов'язати меншу кількість цієї речовини з конкретними результатами в поведінці або активності мозку. Зменшення обсягу мозку також відбувається природним чином, коли ми стаємо старше, і деякі дослідження показують, що між обсягом і слабоумством може бути зв'язок, кажуть вчені.

"Беручи до уваги всі можливі зміни, ми з'ясували, що велике споживання кави було в значній мірі пов'язано зі зменшенням обсягу мозку. По суті, вживання більше шести чашок кави в день може піддати вас ризику захворювань мозку, таких як слабоумство і інсульт", — каже Фам.

Поки незрозуміло, чому це відбувається. Ученим належить провести ще багато досліджень, щоб з'ясувати, як кофеїн і кави взаємодіють з клітинами мозку, незалежно від того, чи будуть ці взаємодії мати позитивний або негативний ефект.

Можливо, зв'язок кофеїну з аденозиновими рецепторами в головному мозку є причиною, чому відбуваються ці зміни, хоча вони також можуть бути викликані менш прямим впливом кави на інші частини тіла, наприклад, на серцево-судинну систему, кажуть вчені.

Нагадуємо, що інше дослідження показало, що кава не шкодить серцю. Вчені стверджують, що помірне споживання кави не викликає серцеву аритмію.