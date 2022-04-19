В турецком озере обнаружили древний византийский храм (фото)

Среди артефактов, найденных в церкви, было несколько могил. В некоторых находились скелеты маленьких детей и взрослого человека средних лет.

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В ходе своего недавнего исследования, археологи открыли на дне озера Изник в турецкой провинции Бурса остатки 1500-летней базилики, построенной в честь святого Неофита, пишет Greek Reporter.

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Базилику, относящуюся к IV или V веку н.э, обнаружили после того, как исследователи сделали аэрофотоснимки озера. Благодаря фотография эксперты смогли найти затопленные руины византийской церкви всего в 20 м от берега озера.

[ + – ] Археологи узнали о существовании базилики еще в 2014 году, однако достать ее смогли только сейчас

Подводное открытие

Археологи узнали о существовании базилики еще в 2014 году, однако достать ее смогли только сейчас. А все благодаря тому, что из-за снижения уровня воды она оказалась очень близко к поверхности.

Этот район служил важным религиозным и культурным центром в византийский и раннехристианский периоды. Археологи отмечают, что базилика является примером раннехристианской архитектуры.

Предполагается, что храм погрузился в озеро во время землетрясения в 740 году н.э. Что примечательно базилика была построена на уже существующей структуре, что было обычной практикой в то время. Кроме того, эксперты не нашли никаких свидетельств мозаичных или каменных полов. Они считают, что существующее сооружение имело земляной или деревянный пол.

[ + – ] Базилику возвели в честь святого мученика Неофита на месте его могилы

Среди артефактов, обнаруженных в храме, было несколько могил. В некоторых находились скелеты маленьких детей и взрослого человека средних лет.

Базилику возвели в честь святого мученика Неофита на месте его могилы. В те времена было принято строить церкви на могилах мучеников, и верующие хотели, чтобы их собственные могилы когда-нибудь оказались рядом с захоронением святого. Ученые также не исключают и того, что здание, на котором стоит базилика, было языческим храмом, посвященным древнегреческому богу Аполлону.

Среди других не менее интересных находок, обнаруженных в Турции, стоит также выделить два меча времен Византийской империи. Один из них, ученые нашли в церкви, его туда поместили в качестве подношения, а второй применялся в виде дополнительного оружия во время боя.