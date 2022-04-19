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У турецькому озері знайшли стародавній візантійський храм (фото)

Юлія Чайка
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візантійський храм, озеро, берег, фото
Знайдений археологами візантійський храм

Серед артефактів, знайдених у церкві, було кілька могил. У деяких були скелети маленьких дітей і дорослої людини середніх років.

У ході свого недавнього дослідження археологи відкрили на дні озера Ізнік у турецькій провінції Бурса залишки 1500-річної базиліки, збудованої на честь святого Неофіта, пише Greek Reporter.

Базиліку, що відноситься до IV або V ст. н.е., виявили після того, як дослідники зробили аерофотознімки озера. Завдяки фотографії експерти змогли знайти затоплені руїни візантійської церкви лише за 20 м від берега озера.

озеро, храм, вода, фото
Археологи дізналися про існування базиліки ще у 2014 році, проте дібратися до неї змогли лише зараз

Підводне відкриття

Археологи дізналися про існування базиліки ще у 2014 році, проте дібратися до неї змогли лише зараз. А все завдяки тому, що через зниження рівня води вона виявилася дуже близько до поверхні.

Цей район служив важливим релігійним і культурним центром у візантійський і ранньохристиянський періоди. Археологи зазначають, що базиліка є прикладом ранньохристиянської архітектури.

Передбачається, що храм занурився в озеро під час землетрусу 740 року н.е. Що примітно, базиліка була побудована на вже існуючій структурі, що було звичайною практикою в той час. Крім того, експерти не знайшли жодних свідчень мозаїчної чи кам'яної підлоги. Вони вважають, що існуюча споруда мала земляну або дерев'яну підлогу.

руїни, базиліка, вода, фото
Базиліку звели на честь святого мученика Неофіта на місці його могили

Серед артефактів, знайдених у храмі, було кілька могил. У деяких були скелети маленьких дітей і дорослої людини середніх років.

Базиліку звели на честь святого мученика Неофіта на місці його могили. У ті часи було прийнято будувати церкви на могилах мучеників, і віряни хотіли, щоб їхні власні могили колись опинилися поруч із похованням святого. Вчені також не виключають і того, що будівля, на якій стоїть базиліка, була язичницьким храмом, присвяченим давньогрецькому богу Аполлону.

Серед інших не менш цікавих знахідок, виявлених у Туреччині, варто також виділити два мечі часів Візантійської імперії. Один із них учені знайшли в церкві, куди його помістили як підношення, а другий застосовувався у вигляді додаткової зброї під час бою.