У турецькому озері знайшли стародавній візантійський храм (фото)

Серед артефактів, знайдених у церкві, було кілька могил. У деяких були скелети маленьких дітей і дорослої людини середніх років.

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У ході свого недавнього дослідження археологи відкрили на дні озера Ізнік у турецькій провінції Бурса залишки 1500-річної базиліки, збудованої на честь святого Неофіта, пише Greek Reporter.

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Базиліку, що відноситься до IV або V ст. н.е., виявили після того, як дослідники зробили аерофотознімки озера. Завдяки фотографії експерти змогли знайти затоплені руїни візантійської церкви лише за 20 м від берега озера.

[ + – ] Археологи дізналися про існування базиліки ще у 2014 році, проте дібратися до неї змогли лише зараз

Підводне відкриття

Археологи дізналися про існування базиліки ще у 2014 році, проте дібратися до неї змогли лише зараз. А все завдяки тому, що через зниження рівня води вона виявилася дуже близько до поверхні.

Цей район служив важливим релігійним і культурним центром у візантійський і ранньохристиянський періоди. Археологи зазначають, що базиліка є прикладом ранньохристиянської архітектури.

Передбачається, що храм занурився в озеро під час землетрусу 740 року н.е. Що примітно, базиліка була побудована на вже існуючій структурі, що було звичайною практикою в той час. Крім того, експерти не знайшли жодних свідчень мозаїчної чи кам'яної підлоги. Вони вважають, що існуюча споруда мала земляну або дерев'яну підлогу.

[ + – ] Базиліку звели на честь святого мученика Неофіта на місці його могили

Серед артефактів, знайдених у храмі, було кілька могил. У деяких були скелети маленьких дітей і дорослої людини середніх років.

Базиліку звели на честь святого мученика Неофіта на місці його могили. У ті часи було прийнято будувати церкви на могилах мучеників, і віряни хотіли, щоб їхні власні могили колись опинилися поруч із похованням святого. Вчені також не виключають і того, що будівля, на якій стоїть базиліка, була язичницьким храмом, присвяченим давньогрецькому богу Аполлону.

Серед інших не менш цікавих знахідок, виявлених у Туреччині, варто також виділити два мечі часів Візантійської імперії. Один із них учені знайшли в церкві, куди його помістили як підношення, а другий застосовувався у вигляді додаткової зброї під час бою.