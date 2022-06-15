Потребует изучения: официальные СМИ Китая удалили отчет ученых о возможном сигнале инопланетян

По словам научного сотрудника Чжана Тонцзе, полученные ранее уникальные радиосигналы, зафиксированные гигантским телескопом FAST, могут быть спровоцированы помехами.

Интернет-ресурс официальной газеты Министерства науки и технологий Китая Science and Technology Daily оперативно удалил информацию о том, что китайский гигантский телескоп FAST, возможно, обнаружил признаки инопланетных цивилизаций. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Главный научный сотрудник группы по поиску внеземных цивилизаций при Национальной астрономической обсерватории Чжан Тонцзе ранее сообщил, что крупнейший в мире телескоп Sky Eye зафиксировал уникальные электромагнитные космические сигналы, которые якобы отличаются от всех предыдущих, поэтому команда исследователей продолжают их изучать. Однако почему информацию об этом удалили из официального сайта остается невыясненным.

[ + – ] страница STdaily о находке телескопа Sky Eye удалена

"Неясно, почему сообщение было удалено с сайта газеты Science and Technology Daily, хотя новость уже стала популярной в социальной сети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными", — пишет Bloomberg.

Отмечается, что китайский телескоп FAST который расположен в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу имеет диаметр 500 метров. Он изначально был сконструирован с упором на поиски внеземной жизни и имеет чрезвычайную чувствительность в низкочастотном радиодиапазоне.

В 2019-2020 годах телескоп уже обнаруживал подозрительные сигналы, однако новые сигналы требуют изучения, отметил Чжан Тонцзе, поскольку могут быть спровоцированы помехами.

Напомним, что астрономы из Китайской академии наук заявили о том, что они обнаружили подозрительные сигналы, которые могла прислать внеземная цивилизация. По словам научного сотрудника обсерватории Чжана Тунцзе, вероятность того, что им удалось обнаружить настоящий сигнал от внеземной цивилизации, очень высока.

Британский астроном Мартин Рис высказал мнение, что теоретически существующие внеземные цивилизации уже давно не являются существами "из плоти и крови". По его словам, если внеземные цивилизации существуют, то они давно населены роботами, пережившими своих создателей.