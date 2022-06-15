Потребує вивчення: офіційні ЗМІ Китаю видалили звіт учених про можливий сигнал інопланетян

За словами наукового співробітника Чжана Тонцзе, раніше отримані унікальні радіосигнали, зафіксовані гігантським телескопом Sky Eye, можуть бути спровоковані перешкодами.

Інтернет-ресурс офіційної газети Міністерства науки і технологій Китаю Science and Technology Daily оперативно видалив інформацію про те, що китайський гігантський телескоп Sky Eye, можливо, зафіксував ознаки інопланетних цивілізацій. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Головний науковий співробітник групи з пошуку позаземних цивілізацій при Національній астрономічній обсерваторії Чжан Тонцзе раніше повідомив, що найбільший у світі телескоп Sky Eye зафіксував унікальні електромагнітні космічні сигнали, які нібито відрізняються від попередніх, тому команда дослідників продовжує їх вивчати. Проте чому інформацію про це видалили з офіційного сайту залишається нез'ясованим.

[ + – ] Сторінку STdaily про знахідку телескопа Sky Eye видалено

"Незрозуміло, чому повідомлення було видалено із сайту газети Science and Technology Daily, хоча новина вже стала популярною у соціальній мережі Weibo та була підхоплена іншими ЗМІ, зокрема державними", — пише Bloomberg.

Зазначається, що китайський телескоп Sky Eye, розташований у південно-західній китайській провінції Гуйчжоу, має діаметр 500 метрів. Він спочатку був сконструйований з акцентом на пошуки позаземного життя і має надзвичайну чутливість у низькочастотному радіодіапазоні.

У 2019-2020 роках телескоп уже фіксував підозрілі сигнали, проте нові сигнали вимагають вивчення, зазначив Чжан Тонцзе, оскільки можуть бути спровоковані на заваді.

Нагадаємо, що астрономи з Китайської академії наук заявили про те, що вони зафіксували підозрілі сигнали, які могла надіслати позаземна цивілізація. За словами наукового співробітника обсерваторії Чжана Тунцзе, можливість того, що їм вдалося виявити справжній сигнал від позаземної цивілізації, дуже висока.

Британський астроном Мартін Рис висловив думку, що теоретично наявні позаземні цивілізації вже давно не є істотами "із плоті та крові". За його словами, якщо позаземні цивілізації існують, то вони давно населені роботами, які пережили своїх творців.