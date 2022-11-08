Неутешительные новости от NASA: Землю не спасти от астероида-убийцы

Недоверие к правительству США и космическому агентству в том числе является одной из причин невозможности предотвратить катастрофу.

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В NASA представили отчет о результатах недавнего моделирования потенциального столкновения с Землей астероида-убийцы. В отчете сказано, что предотвратить падение такого космического камня на Землю пока невозможно. И это связано как с техническими аспектами, так и с огромным влиянием дезинформации на умы населения, пишет Futurism.

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По словам Эммы Рейни из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, моделирование планетарной защиты в случае приближения опасного астероида к Земле показало, что человечество совершенно не готово к такой угрозе и не сможет предотвратить катастрофу.

Основная сюжетная линия моделирования NASA состояла в том, что в атмосферу Земли на огромной скорости вошел астероид диаметром в 70 метров. Он упал в 15 км от выдуманного города и в результате падения произошел взрыв с выделением энергии эквивалентной 10 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Сам город и его окрестности были полностью разрушены и погибли десятки тысяч людей.

[ + – ] Основная сюжетная линия моделирования NASA состояла в том, что в атмосферу Земли на огромной скорости вошел астероид диаметром в 70 метров. Он упал в 15 км от выдуманного города и в результате падения произошел взрыв с выделением энергии эквивалентной 10 мегатоннам в тротиловом эквиваленте Фото: Live Science

Главной целью новых учений по планетарной защите, в рамках которых было создано это моделирование, было показать, как будут действовать в этом случае ученые и правительство с момента обнаружения астроида, до момента падения и после него. Также учения должны были показать возможную реакцию населения на страшную новость.

Основные события в моделировании начались с того, что ученые обнаружили 70-метровый астероид, который получил кодовое название ТТХ22. Он с огромной скоростью летел к Земле. Оказалось, что к тому времени, когда его заметили, было уже слишком поздно составлять миссию по его изучению, отклонению его траектории или уничтожению. Для изменения курса этого космического камня потребовалось бы примерно 12 аппаратов, таких же, как и DART (который успешно изменил курс астероида Диморф в сентябре этого года). Но на создание только одного такого аппарата ушло 5 лет. И у NASA нет в арсенале никаких ракет, которыми можно было бы ударить по астероиду.

Также моделирование показало, что астероид нельзя уничтожить ракетой с ядерной боеголовкой, ведь это очень рискованно с точки зрения межгосударственных отношений. Также такой взрыв может не полностью разрушить астероид и его обломки все равно упадут на Землю. Еще одна опасность состоит в распространении огромного количества радиации в верхних слоях атмосферы.

[ + – ] Основные события в моделировании начались с того, что ученые обнаружили 70-метровый астероид, который получил кодовое название ТТХ22. Он с огромной скоростью летел к Земле. Оказалось, что к тому времени, когда его заметили, было уже слишком поздно составлять миссию по его изучению, отклонению его траектории или уничтожению Фото: ScienceAlert

Но если невозможно предотвратить столкновение с астероидом, значит нужно смягчить последствия этой катастрофы. Так решили ученые и включили в симуляцию реакцию общественности на это событие и действия властей по информированию населения.

Как оказалось, дезинформация, ложные слухи, теории заговоров, которые распространяются среди жителей США имели пагубное воздействие. Моделирование показало, что свою роль в этом сыграли фейковые новости в СМИ и мнения разных экспертов, которые отрицают реальное падение астероида на Землю. Поэтому усилия правительства и других организаций были сведены практически к нулю. Как показало моделирования после просьбы властей эвакуироваться из города и окрестностей, где будет эпицентр удара, то 20% жителей просто не поверили в это и в результате погибли примерно 200 тысяч человек.

В целом моделирование показало, что у США нет возможности перехватывать небольшие, быстро движущиеся астероиды, а способность их обнаружить заблаговременно очень ограничена. Также ученые считают, что правительству и NASA нужно приложить больше усилий для формирования правильного общественного мнения, что касается подобной катастрофы.

[ + – ] В целом моделирование показало, что у США нет возможности перехватывать небольшие, быстро движущиеся астероиды, а способность их обнаружить заблаговременно очень ограничена Фото: EarthSky

Хотя сейчас человечество лучше, чем когда-либо прежде, подготовлено к потенциальному столкновению с астероидом. И это связано с тем самым ударом космического аппарата DART, о котором было сказано выше, который позволил отклонить околоземный астероид со своего пути, как уже подробно писал Фокус.

Сейчас продолжаются исследования околоземных астероидов, которые представляют опасность для нашей планеты. И NASA недавно получило на 55 млн долларов больше, чем запросило у Конгресса США на исследования по планетарной защите.

Как уже писал Фокус, недавно ученые обнаружили астероид, который может разрушить Землю. И этот космический камень имеет диаметр в 1,5 км.

Также Фокус писал об астероиде, который вдвое меньше предыдущего, но его также обнаружили совсем недавно, и он успел в начале ноября пролететь мимо Земли на очень близком расстоянии.