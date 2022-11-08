Невтішні новини від NASA: Землю не врятувати від астероїда-вбивці

Недовіра до уряду США та космічного агентства, зокрема, є однією з причин неможливості запобігти катастрофі.

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У NASA подали звіт про результати нещодавнього моделювання потенційного зіткнення із Землею астероїда-вбивці. У звіті сказано, що запобігти падінню такого космічного каменя на Землю поки що неможливо. І це пов'язано як із технічними аспектами, так і з величезним впливом дезінформації на уми населення, пише Futurism.

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За словами Емми Рейні з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса, моделювання планетарного захисту в разі наближення небезпечного астероїда до Землі показало, що людство зовсім не готове до такої загрози і не зможе запобігти катастрофі.

Основна сюжетна лінія моделювання NASA полягала в тому, що до атмосфери Землі на величезній швидкості увійшов астероїд діаметром 70 метрів. Він упав за 15 км від вигаданого міста й унаслідок падіння стався вибух із виділенням енергії еквівалентної 10 мегатоннам у тротиловому еквіваленті. Саме місто та його околиці були повністю зруйновані й там загинули десятки тисяч людей.

[ + – ] Основна сюжетна лінія моделювання NASA полягала в тому, що в атмосферу Землі на величезній швидкості увійшов астероїд діаметром 70 метрів. Він упав за 15 км від вигаданого міста й унаслідок падіння стався вибух із виділенням енергії еквівалентної 10 мегатоннам у тротиловому еквіваленті Фото: Seneca-Guns

Головною метою нових навчань щодо планетарного захисту, в межах яких було створено це моделювання, було показати, як діятимуть у цьому випадку вчені та уряд із моменту виявлення астероїда, до моменту падіння та після нього. Також навчання мали показати можливу реакцію населення на страшну новину.

Основні події у моделюванні почалися з того, що вчені помітили 70-метровий астероїд, який отримав кодову назву ТТХ22. Він із величезною швидкістю летів до Землі. З'ясувалося, що на той час, коли його помітили, було вже надто пізно складати місію з його вивчення, відхилення його траєкторії чи знищення. Для зміни курсу цього космічного каменя знадобилося б приблизно 12 апаратів, таких, як і DART (який успішно змінив курс астероїда Діморф у вересні цього року). Але на створення лише одного такого апарату пішло 5 років. І в NASA немає в арсеналі жодних ракет, якими можна було б ударити по астероїду.

Також моделювання показало, що астероїд не можна знищити ракетою з ядерною боєголовкою, адже це дуже ризиковано з погляду міждержавних відносин. Також такий вибух може не повністю зруйнувати астероїд і його уламки все одно впадуть на Землю. Ще одна небезпека полягає у поширенні величезної кількості радіації у верхніх шарах атмосфери.

[ + – ] Основні події у моделюванні почалися з того, що вчені помітили 70-метровий астероїд, який отримав кодову назву ТТХ22. Він із величезною швидкістю летів до Землі. З'ясувалося, що на той час, коли його помітили, було вже надто пізно складати місію з його вивчення, відхилення його траєкторії чи знищення Фото: ScienceAlert

Але якщо неможливо запобігти зіткненню з астероїдом, то треба пом'якшити наслідки цієї катастрофи. Так вирішили вчені та додали в симуляцію реакцію громадськості на цю подію та дії влади щодо інформування населення.

Як з'ясувалося, дезінформація, хибні чутки, теорії змов, які поширюються серед жителів США, мали згубний вплив. Моделювання показало, що свою роль у цьому відіграли фейкові новини у ЗМІ та думки різних експертів, які заперечують реальне падіння астероїда на Землю. Тому зусилля уряду й інших організацій було зведено практично до нуля. Як показало моделювання після прохання влади евакуюватися з міста й околиць, де буде епіцентр удару, то 20% мешканців просто не повірили в це й унаслідок загинули приблизно 200 тисяч людей.

Загалом моделювання показало, що в США немає можливості перехоплювати невеликі астероїди, що швидко рухаються а здатність їх виявити заздалегідь дуже обмежена. Також учені вважають, що уряду та NASA потрібно докласти більше зусиль для формування правильної громадської думки щодо подібної катастрофи.

[ + – ] Загалом моделювання показало, що в США немає можливості перехоплювати невеликі астероїди, що швидко рухаються а здатність їх виявити заздалегідь дуже обмежена Фото: вспышка на солнце

Хоча зараз людство краще, ніж будь-коли раніше, підготовлене до потенційного зіткнення з астероїдом. І це пов'язано з тим самим ударом космічного апарату DART, про який було сказано вище, котрий дозволив відхилити навколоземний астероїд зі свого шляху, як докладно писав Фокус.

Зараз тривають дослідження навколоземних астероїдів, які становлять небезпеку для нашої планети. І NASA нещодавно отримало на 55 млн доларів більше, ніж запросило в Конгресу США на дослідження планетарного захисту.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені помітили астероїд, який може зруйнувати Землю. І цей космічний камінь має діаметр 1,5 км.

Також Фокус писав про астероїд, який вдвічі менший за попередній, але його також виявили зовсім нещодавно, і він встиг на початку листопада пролетіти повз Землю на дуже близькій відстані.