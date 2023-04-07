Раньше Синайского кодекса. Ученые обнаружили древние тексты Евангелия, переведенные на сирийский язык

Около 1300 лет назад писец в Палестине взял книгу с текстом Евангелия, написанную на сирийском, и стер ее. В Средние века в пустыне было мало пергамента, поэтому рукописи часто стирали и использовали повторно.

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Специалист-медиевист из Австрийской академии наук (OeAW) сумел расшифровать и прочесть утраченные слова на найденном фрагменте с текстами Нового Завета, написанные сирийским письмом. Этот многослойный манускрипт называют палимпсестом, пишет Phys.org.

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Известно, что Писание переписывали и переводили на разные языки на протяжении многих веков. Сейчас исследователь Григорий Кессель обнаружил один из древнейших переводов Евангелия, сделанный в 3 веке и скопированный в 6 веке, на отдельных сохранившихся страницах этого манускрипта.

Специалист делится: "Традиция сирийского христианства имеет несколько переводов Ветхого и Нового Завета. До сих пор мы знали только два манускрипта, которые содержали старосирийский перевод Евангелий".

Один из этих переводов сегодня хранится в Британской библиотеке в Лондоне, а другой палимпсест был найден в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. Фрагменты третьего манускрипта недавно удалось установить во время проекта "Синайские палимпсесты" ("Sinai Palimpsests Project").

Считается, что на сирийском языке пользовались арамейскоязычные христиане Восточного Средиземноморья. Наибольший ее расцвет и распространение начались со II века, когда на него перевели Библию — перевод "пешита". Он и стал каноническим у христиан-сирийцев.

На территории от Средиземного моря до Персии сирийский язык использовали для письма на протяжении многих веков, а в Византийские империи его считали вторым после греческого по важности.

Кессель с помощью ультрафиолетовой фотографии обнаружил в манускрипте Ватиканской библиотеки третий слой текста, то есть двойной палимпсест. Этот найденный фрагмент пока единственный известный из четвертого манускрипта, свидетельствующий о старосирийской версии и предлагает уникальный доступ к очень раннему этапу в истории текстовой передачи Евангелий.

Например, если в греческом подлиннике Евангелия от Матфея, глава 12, стих 1 говорит: "В то время Иисус переходил полями в субботу. А ученики Его проголодались, и стали срывать колосья и есть", то в сирийском переводе сказано: "[…] начали срывать колосья, растирать их в руках и есть".

Еще одним немаловажным фактором является возраст фрагмента. Известно, что его написали по меньшей мере на столетие раньше древних дошедших до нас греческих рукописей, включая Синайский кодекс. Древнейшие сохранившиеся рукописи с этим сирийским переводом датируются 6 веком и сохранились в стертых слоях, так называемых палимпсестах, состоящих из новых пергаментных листов.

Ранее Фокус писал также о тысячах бамбуковых и деревянных пластинок с надписями, которые оказались старше бумаги.