Отразить напасть деменции. Оливковое масло эффективно снижает риск смерти от недуга

Ученые спешат обрадовать любителей оливкового масла и предложили заменить маргарин на укрепляющую здоровье мозга и организма в целом альтернативу, способную даже спасти вам жизнь.

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Согласно новому исследованию оливковое масло, являющееся одним из основных продуктов средиземноморской диеты, может играть определенную роль в профилактике деменции. Эти данные получены в ходе предварительного исследования с участием более 90 тыс. медицинских работников, чей рацион питания и состояние здоровья отслеживались в течение трех десятилетий, пишет UPI.

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В ходе исследования была обнаружена обнадеживающая связь: у тех, кто ежедневно употреблял более половины столовой ложки оливкового масла, вероятность смерти от деменции была на 28% ниже, чем у тех, кто употреблял его в редких случаях. Более того, по словам одного из авторов, Анн-Жюли Тессье, даже незначительное изменение рациона, например, замена одной чайной ложки маргарина на такое же количество оливкового масла в день, может снизить риск смерти от деменции на 14%.

Однако важно понимать, что эти результаты считаются предварительными. Они были представлены на недавнем заседании Американского общества питания, но еще не прошли строгую процедуру рецензирования и публикации в научном журнале.

Итак, можно ли сказать, что оливковое масло однозначно защищает стареющий мозг? Не совсем. Несмотря на соблазнительность поспешных выводов, характер данного исследования означает, что оно может лишь показать связь или корреляцию между употреблением оливкового масла и снижением риска развития деменции. Оно не доказывает, что одно напрямую вызывает другое.

Тем не менее, оливковое масло богато жирными кислотами омега-3, известными своими противовоспалительными свойствами. Поскольку считается, что воспаление играет определенную роль в развитии деменции, вполне вероятно, что регулярное употребление оливкового масла может быть полезным.

Хотя средиземноморская диета, известная широким использованием оливкового масла, связана с улучшением памяти и когнитивных навыков у пожилых людей, новое исследование связывает потребление оливкового масла само по себе, независимо от общего рациона, с более низким риском смерти, связанной с деменцией.

Результаты исследования позволяют предположить, что защитный эффект оливкового масла может быть обусловлен не только его ролью в укреплении сердечно-сосудистого здоровья — известного фактора риска развития деменции, но и наличием в нем полифенолов. Это растительные соединения, содержащиеся в оливковом масле, которые известны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Несмотря на полученные результаты, важно отметить, что не существует простого и универсального решения для предотвращения деменции. Множество факторов окружающей среды и образа жизни способствуют здоровому старению мозга. Тем не менее замена маргарина на оливковое масло представляется разумным изменением рациона питания, хотя и не является надежной гарантией от деменции.

Однако концентрироваться только на оливковом масле было бы ошибкой. Как подчеркивают эксперты, ключевое значение имеет качество питания в целом. Употребление разнообразной растительной пищи и ограничение продуктов животного происхождения, как представляется, является прочным фундаментом для общего здоровья.

Поэтому, хотя стоимость оливкового масла может стать препятствием для некоторых, его употребление в составе сбалансированной и полноценной диеты может стать достойной инвестицией в долгосрочное когнитивное здоровье.

Ранее Фокус писал о пяти способах отличить обычное ухудшение памяти от наступающей деменции. Изменение в зрении, настроении и принятии решений являются общими признаками деменции.

Также Фокус писал об эффективности средиземноморской диеты для улучшения здоровья. Ученые выяснили, что приверженность средиземноморской диете связана с более высоким уровнем физической подготовки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.