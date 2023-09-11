Сладкий танец смерти. Опаснейшую взаимосвязь сахара, диабета и рака обнаружили ученые

В своем новом и необычном открытии ученые подчеркнули, что раннее обнаружение диабета у онкобольных может являться разницей между шансом на выживание и неотвратимой смертью.

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Совсем недавно ученые озадачили себя и научное сообщество, обнаружив странную связь между сахаром, диабетом и раком. Об удивительном открытии, которое дает надежду на лучшее понимание этих болезней и разработку более эффективных методов их лечения, пишет SciTechDaily.

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Давайте на секунду вернемся немного назад во времени, чтобы лучше понять важность последнего открытия и масштабы прорыва в понимании этих заболеваний. Все началось в 1920-х годах, когда врачи обнаружили, что моча больных раком имеет сладковатый запах. Это объяснялось тем, что в их крови уровень сахара был выше, чем обычно. Но причина этого явления долгие годы оставалась загадкой.

Сегодня группа исследователей, в числе которых была Ликке Силоу, разгадала эту загадку. Они обнаружили, что организм онкологических больных не так хорошо реагирует на гормон, называемый инсулином. Задача инсулина — помогать организму регулировать уровень сахара. Но у больных раком клетки как бы игнорируют этот гормон. Поэтому их организм вынужден вырабатывать больше инсулина, чтобы выполнить ту же самую работу.

Все мы постоянно, все чаще слышим о диабете 2-го типа. Это заболевание, при котором люди сталкиваются с аналогичной проблемой — их организм также плохо реагирует на инсулин. Симптомами этого заболевания могут быть чувство усталости, сильная жажда и частые походы в туалет. Для онкологических больных эти симптомы могут быть незаметны, поскольку усталость для них — обычное явление.

И вот тут-то все написанное выше становится очень взаимосвязанным, интересным для науки и пугающим для обычных людей. В ходе исследования обнаружилось, что инсулин, будучи полезным, может также вызывать ускоренный рост раковых клеток. Это вызывает серьезную озабоченность, поскольку если у онкологического больного высокий уровень инсулина, то это может резко и сильно ухудшить его состояние. Но на этом тревожная взаимосвязь заболеваний не заканчивается. Если организм не реагирует на инсулин должным образом, это может привести к потере мышечной массы. Это очень плохая новость, особенно для онкологических больных, которым часто просто жизненно необходима эта утраченная сила.

Учитывая все это, профессор Силоу советует врачам, лечащим онкологические заболевания, проверять уровень сахара у своих пациентов. Даже если они выглядят нормальными, может иметь место скрытая инсулинорезистентность. В случае ее обнаружения лечение приобретает решающее значение. В конце концов, к счастью, мы уже знаем, как управлять инсулинорезистентностью, но не подозревали, что это важно и для онкологических больных.

Однако до сих пор остаются множественные вопросы. Кто именно из онкологических больных чаще сталкивается с этой проблемой? Связана ли она с конкретными видами рака или его лечением? Профессор Силоу надеется, что будущие исследования прольют на это свет.

Вкратце можно сказать, что полученные результаты свидетельствуют о неожиданной и критически важной связи между сахаром, раком и диабетом. Учитывая ее, системы здравоохранения и наука могут проложить путь к улучшению ухода и лечения онкологических больных, в разы повысив их шансы на выживание.

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