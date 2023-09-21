Карантин подавил в нас волю к жизни: люди стали более слабыми и ленивыми, — ученые

Проанализировав данный до, во время и после пандемии, ученые пришли к неутешительным выводам. Пандемия Covid-19 значительно подкосила физическое здоровье молодых людей.

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Пандемия вируса Covid-19 оказала серьезное влияние на нашу жизнь, начиная с того, как мы работаем и общаемся, и заканчивая, тем, как развивались наши дети в период карантина. Недавнее исследование также позволило более детально изучить вопрос о том, стали ли молодые люди менее физически подготовленными после года пандемии, пишет Medical News.

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Физическая форма важна не только для того, чтобы хорошо выглядеть, но и для нашего здоровья. Различные упражнения и регулярная активность помогают снизить риск развития различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Хорошая физическая форма — это широкое понятие, охватывающее все: от способности бегать и прыгать до хорошей работы легких.

До начала эпидемии Covid-19 исследователи собрали данные о физической подготовке в двух китайских учебных заведениях. Они использовали стандартный набор фитнес-тестов, в которых измерялось все — от скорости бега до объема легких. Эти тесты проводились в период с декабря 2019 по январь 2020 года.

Через год, когда пандемия уже началась и повлияла на жизнь людей, они провели те же самые тесты. Участники с имеющимися заболеваниями не учитывались, чтобы максимально упростить данные. Исследователи также сравнили эти показатели с уровнем физической подготовки студентов 2018 года, чтобы иметь представление о том, какой уровень физической подготовки можно считать "нормальным" для молодых людей.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. человек, средний возраст которых составил 18 лет. При сравнении двух групп участников — одной, пострадавшей от пандемии, и другой, не пострадавшей от пандемии, исследователи обнаружили, что пандемия действительно повлияла на физическую подготовку молодых людей. У участвовавших в исследовании, после года жизни в условиях пандемии снизились сила, выносливость и даже вес. Это снижение не было связано с различиями в весе, росте или происхождении, оно было связано именно с пережитым пандемическим периодом.

Эти изменения в физической подготовке — не просто цифры на странице; они могут иметь реальные последствия для здоровья текущего и многих будущих поколений. Снижение уровня физической подготовки может повысить риск развития таких заболеваний, как сердечно-сосудистые и диабет. Это, в свою очередь, может даже повысить риск ранней смерти.

Авторы исследования предполагают, что снижение уровня физической подготовленности может быть вызвано различными причинами: люди были не так активны из-за закрытых помещений, повышенного стресса из-за пандемии, а также изменениями в привычках питания.

Данное исследование не является идеальным. Например, в нем участвовали в основном студенты китайских колледжей, поэтому полученные результаты могут быть применимы не ко всем категориям людей. Однако оно дает нам отправную точку для понимания того, насколько масштабным может быть влияние пандемии на наше физическое здоровье, даже после ее завершения. И вывод тут очевиден: поддержание физической активности крайне важно, особенно в такие сложные периоды, как пандемия. Исследование подчеркивает важность поиска способов оставаться активным, даже когда нелегко выйти на улицу.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о новом штамме коронавируса под названием Пирола и его опасностях. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

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