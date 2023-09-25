Восстановили связь с конечностями. Ученые разработали революционный способ лечения паралича

Авторы с надеждой смотрят в будущее, где люди, находящиеся в ловушке собственного тела, обретут возможность вновь двигаться и жить полноценной жизнью.

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Ученые совершили прорыв в лечении полных повреждений спинного мозга, применив новую генную терапию для того, чтобы помочь парализованным мышам снова ходить. Травмы спинного мозга часто приводят к полному параличу конечностей и мышц ниже места повреждения, что значительно ухудшает подвижность и чувствительность пострадавшего, порой вовсе лишая его их. Данное исследование знаменует собой многообещающий прогресс в решении проблемы этих изнурительных травм, пишет New Atlas.

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Спинной мозг играет важнейшую роль в обеспечении связи между головным мозгом и остальными частями тела. Он представляет собой пучок нервов, которые быстро передают сообщения туда и обратно. При его повреждении линия связи, по сути, прерывается, что приводит к потере чувствительности и движений в пострадавших от травмы областях.

Традиционно лечение повреждений спинного мозга было очень сложным. В предыдущих исследованиях с разной степенью успешности применялись имплантаты, пересадка нервных клеток и различные соединения для стимуляции роста нервов. Команда авторов исследования ранее работала над регенерацией нервных волокон, но столкнулась с серьезной проблемой: новые волокна не соединялись там, где должны были, что делало их практически бесполезными.

Чтобы решить эту проблему, ученые изучили, как организм естественным образом пытается восстановить себя после частичного повреждения спинного мозга. С помощью метода секвенирования одноклеточной ядерной РНК они выяснили, какие нервные волокна необходимы для восстановления двигательной функции и как их правильно соединить. Вооружившись этим новым пониманием, они разработали генную терапию, которая работает по нескольким направлениям.

Эта инновационная терапия делает три вещи: запускает определенные нейроны для роста необходимых нервных волокон, повышает уровень белков, которые помогают этим нейронам расти через поврежденную область, и добавляет молекулы, которые направляют новые нервы для соединения в нужных местах. В ходе испытаний на мышах с полными повреждениями спинного мозга животные, получившие такую терапию, уже через несколько месяцев снова могли ходить, причем их походка была схожа с походкой мышей, восстановившихся после частичных повреждений.

Исследователи считают, что в перспективе этот подход может быть применен и к людям с повреждениями спинного мозга. Однако для доработки терапии и определения ее долгосрочной эффективности необходимы дополнительные исследования. Они также считают, что генную терапию можно использовать в сочетании с другими методами лечения, например, с электростимуляцией спинного мозга, для повышения общего успеха в восстановлении движений.

Поняв, как регенерировать важнейшие нервные волокна и направлять их по назначению, исследователи открыли дверь к потенциально жизненно важным методам лечения. Хотя текущий разработанный метод все еще находится на стадии эксперимента, его успешное применение на животных моделях дает надежду на его дальнейшее развитие и будущие испытания на людях

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