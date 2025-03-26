Неожиданная командная работа нейронов: ученые узнали, как наш мозг различает вред и пользу

Наш мозг является сложнейшей конструкцией в мире природы и ученые до сих пор разгадывают его тайны. Недавно они узнали, как он учится разбираться в опасных и полезных для нас действиях и о том, как это можно применить для лечения ПТСР.

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Каждую секунду наш мозг занят сортировкой того, что хорошо, а что плохо. Это необходимо для выживания и заложено в нас эволюцией. Если что-то кажется хорошим, мозг говорит телу, что нужно стремиться к этому. Если ощущение плохое, организм получает предупреждение держаться подальше. Ученые уже давно знают, что два вида клеток мозга, называемые нейронами D1 и D2, играют большую роль в этом. Но до сих пор считалось, что они работают друг против друга, что опровергло недавнее исследование, пишет News Medical.

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Группа исследователей из португальского Университета Миньо при поддержке фонда BIAL хотела выяснить, как реагируют эти важные нейроны, когда мозг учится тому, что ему нравится, а что вызывает страх.

Используя передовую визуализацию на живых мышах, они наблюдали за тем, как сотни нейронов D1 и D2 выстреливают, когда животные испытывают как вознаграждение, так и неприятные ощущения. То, что они увидели, было неожиданным: вместо того чтобы бороться друг с другом, оба вида нейронов загорались — в одно и то же время, словно команда.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что нейроны D1 и D2 реагируют на хорошие и плохие вещи, но по-разному. Когда что-то, что раньше казалось плохим, перестает быть таковым, нейроны D2 помогают мозгу "отучиться" от этого страха.

Это имеет большое значение, особенно когда речь идет о психическом здоровье. Люди с тревожностью или посттравматическим стрессовым расстройством часто пытаются перестать реагировать на вещи, которые напоминают им о плохих воспоминаниях, даже если эти вещи больше не опасны.

Отличным примером такому поведению служат фейерверки. Большинство людей думают о празднике и радости вспоминая их. Но у тех, кто прошел через войну и страдает ПТСР, этот звук может вызвать панику и страх. Память мозга об опасности сильна, и если он не может ее обновить, то продолжает посылать неверные сигналы. Знание того, как нейроны D2 помогают изменить это сообщение, может привести к улучшению лечения этих состояний.

Это исследование помогло ученым объяснить, почему мозг может менять свое мнение о том, что безопасно, а что нет. Оно также показало, что клетки мозга не всегда выполняют простую поверхностную работу. Они могут работать вместе сложным образом, чтобы помочь людям учиться на опыте.

Исследование было проведено совместными усилиями ученых из Португалии и США, включая команды из Колумбийского университета и Института Аллена. Оно также финансировалось Европейским исследовательским советом, Фондом la Caixa и Португальским фондом науки и технологий.

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