Глоток невидимого яда. Ученые выяснили, что загрязненный воздух может привести к внезапной смерти

Проведя масштабное исследование, ученые узнали насколько повышаются риски инсульта и определили конкретные очаги загрязнения, повышающие вероятность преждевременной смерти.

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Согласно новому исследованию даже кратковременное пребывание в загрязненном воздухе может повысить вероятность инсульта. Недавний анализ результатов многочисленных научных работ показал, что всего пять дней пребывания в атмосфере с плохим качеством воздуха могут серьезно повысить риск инсульта, пишет Medical News.

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В ходе масштабного исследования было проанализировано 110 работ, в которых было изучено более 18 млн случаев инсульта. Среди полученных результатов, его авторы выделили следующее:

Были определены основные виновники. Ими оказались загрязняющие вещества, такие как диоксид азота, озон, угарный газ и диоксид серы.

Обнаружены дополнительные риски. Также изучались твердые частицы — крошечные частицы в воздухе, которые часто трудно заметить. Их источником могут быть выхлопные газы автомобилей, промышленные предприятия, сжигающие топливо, лесные пожары, дорожная пыль и строительные площадки.

Раскрыты губительные эффекты загрязнения. Вдыхание более высоких концентраций этих загрязняющих веществ повышает риск развития инсульта. В частности, повышение уровня диоксида азота приводит к увеличению риска инсульта на 28%, а озон, оксид углерода и диоксид серы повышают риск на 5%, 26% и 15% соответственно. Мельчайшие частицы (PM 1) повышают риск на 9%. PM 2.5, включающий частицы выхлопных газов автомобилей и электростанций, повышает риск на 15%, а PM 10, к которому относится, например, дорожная пыль — на 14%.

Инсульты становились не только чаще, но и смертельнее. Например, при повышенном уровне диоксида азота вероятность смерти от инсульта увеличивается на 33%. Диоксид серы показал ошеломляющее увеличение на 60%.

Авторы подчеркнули значительную связь между загрязненным воздухом и возникновением, а также смертностью от инсультов в течение всего пяти дней после воздействия. Это обращает внимание на острую необходимость принятия во всем мире мер по борьбе с загрязнением окружающей среды. Ведь более чистый воздух потенциально может потенциально спасать жизни миллионов людей ежегодно.

Однако следует отметить, что большинство исследований проводилось в более богатых странах и данные по странам с низким или средним уровнем доходов ограничены. Поэтому, несмотря на значимость полученных результатов, они еще не дают полной картины в глобальном масштабе. Хотя, можно предположить, что отсутствующие в исследованиях страны покажут куда более катастрофическую картину состояния чистоты воздуха.

Ранее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Также Фокус писал о том, как люди способны менять химический состав воздуха. Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.