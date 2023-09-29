Ковток невидимої отрути. Учені з'ясували, що забруднене повітря може призвести до раптової смерті

Провівши масштабне дослідження, вчені дізналися, наскільки підвищуються ризики інсульту, і визначили конкретні вогнища забруднення, що підвищують ймовірність передчасної смерті.

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Згідно з новим дослідженням навіть короткочасне перебування в забрудненому повітрі може підвищити ймовірність інсульту. Нещодавній аналіз результатів численних наукових робіт показав, що лише п'ять днів перебування в атмосфері з поганою якістю повітря можуть серйозно підвищити ризик інсульту, пише Medical News.

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Під час масштабного дослідження було проаналізовано 110 робіт, у яких було вивчено понад 18 млн випадків інсульту. Серед отриманих результатів, його автори виділили таке:

Було визначено основних винуватців. Ними виявилися забруднювальні речовини, такі як діоксид азоту, озон, чадний газ і діоксид сірки.

Виявлено додаткові ризики. Також вивчали тверді частинки — крихітні частинки в повітрі, які часто важко помітити. Їх джерелом можуть бути вихлопні гази автомобілів, промислові підприємства, що спалюють паливо, лісові пожежі, дорожній пил і будівельні майданчики.

Розкрито згубні ефекти забруднення. Вдихання вищих концентрацій цих забруднювальних речовин підвищує ризик розвитку інсульту. Зокрема, підвищення рівня діоксиду азоту призводить до збільшення ризику інсульту на 28%, а озон, оксид вуглецю і діоксид сірки підвищують ризик на 5%, 26% і 15% відповідно. Найдрібніші частинки (PM 1) підвищують ризик на 9%. PM 2.5, що включає частинки вихлопних газів автомобілів і електростанцій, підвищує ризик на 15%, а PM 10, до якого належить, наприклад, дорожній пил — на 14%.

Інсульти ставали не тільки частішими, а й смертельнішими. Наприклад, при підвищеному рівні діоксиду азоту ймовірність смерті від інсульту збільшується на 33%. Діоксид сірки показав приголомшливе збільшення на 60%.

Автори підкреслили значний зв'язок між забрудненим повітрям і виникненням, а також смертністю від інсультів протягом лише п'яти днів після впливу. Це звертає увагу на гостру необхідність вжиття в усьому світі заходів із боротьби із забрудненням довкілля. Адже чистіше повітря потенційно може потенційно рятувати життя мільйонів людей щороку.

Однак слід зазначити, що більшість досліджень проводили в багатших країнах, і дані щодо країн із низьким або середнім рівнем доходів обмежені. Тому, незважаючи на значущість отриманих результатів, вони ще не дають повної картини в глобальному масштабі. Хоча, можна припустити, що відсутні в дослідженнях країни покажуть куди більш катастрофічну картину стану чистоти повітря.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Також Фокус писав про те, як люди здатні змінювати хімічний склад повітря. Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання про те, який вплив люди чинять на навколишній світ.