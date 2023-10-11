Возраст не помеха. Ученые рассказали о том насколько полезен секс старшим людям

Вопреки стереотипу о том, что чем старше люди, тем меньше интимных отношений присутствует в их жизни, половая жизнь может играть серьезную роль в укреплении здоровья в более зрелом возрасте.

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Нам часто рассказывают о различных преимуществах сексуальной активности, таких как улучшение настроения, здоровья сердечно-сосудистой системы и общего самочувствия. Но похоже, что сексуальная активность может также играть роль в сохранении остроты ума с возрастом. Недавнее исследование показало, что регулярная половая жизнь может способствовать улучшению когнитивных функций у пожилых людей, пишет PsyPost.

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Для изучения взаимосвязи между сексуальной активностью и когнитивными функциями ученые использовали данные Национального проекта "Социальная жизнь, здоровье и старение". Они проанализировали ответы пожилых людей, участвовавших в двух раундах исследования в течение пяти лет.

Шеннон Шен, профессор социологии из колледжа Хоуп, возглавила это интригующее исследование. Она хотела изучить потенциальное влияние интимных отношений, в частности сексуальных, на когнитивное здоровье людей с возрастом. Поскольку пожилые люди составляют значительную и растущую часть населения США, понимание связей между различными аспектами жизни и когнитивным здоровьем становится все более и более важным.

Исследование было сосредоточено на трех ключевых аспектах сексуальной жизни:

Частота половых контактов: как часто участники занимались сексом.

как часто участники занимались сексом. Физическое удовольствие: какое удовольствие они получали от занятий сексом.

какое удовольствие они получали от занятий сексом. Эмоциональная удовлетворенность: насколько участники были удовлетворены своими сексуальными отношениями.

У пожилых людей в возрасте от 75 до 90 лет занятия сексом хотя бы раз в неделю привели к улучшению когнитивных функций на протяжении пяти лет по сравнению с теми, кто не занимался сексом. Это указывает на то, что регулярная половая жизнь может иметь особые когнитивные преимущества для этой возрастной группы.

Для более молодой группы, в возрасте от 62 до 74 лет, важно было не только то, как часто они занимаются сексом. Важное значение имело качество их сексуального опыта. Те, кто имел интимные отношения, приносящие большое удовольствие и удовлетворение, отмечали лучшее когнитивное здоровье на протяжении пяти лет исследования.

Интересно, что мужчины, которые отмечали высокий уровень удовольствия от сексуальных отношений, также демонстрировали более высокие когнитивные показатели. Однако среди женщин такой связи не наблюдалось.

Но может быть, наличие острого и ясного ума приводит к улучшению частоты и качества половой активности? Исследователи подумали и об этом. Однако они обнаружили, что когнитивная функция не предсказывает сексуальную активность и ее качество в дальнейшем.

Для обеспечения достоверности полученных результатов группа Шен учитывала несколько факторов, включая пол, возраст, расу, уровень образования, доход и общее состояние здоровья. Учитывая полученные результаты, в будущем ученые планируют глубже изучить влияние сексуальной активности на работу мозга. Кроме того, более масштабные исследования позволят понять взаимосвязь между сексуальной активностью и когнитивным здоровьем в долгосрочной перспективе.

В заключение можно сказать, что наши отношения и интимные связи могут быть полезны для здоровья нашего мозга гораздо больше, чем мы думаем. Хотя это всего лишь одна часть головоломки, эта область заслуживает дальнейшего изучения и дает надежду стареющим людям, стремящимся сохранить свое когнитивное здоровье.

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