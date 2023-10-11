Вік не перешкода. Вчені розповіли про те, наскільки корисний секс старшим людям

Всупереч стереотипу про те, що чим старші люди, тим менше інтимних стосунків є в їхньому житті, статеве життя може відігравати серйозну роль у зміцненні здоров'я в більш зрілому віці.

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Нам часто розповідають про різні переваги сексуальної активності, як-от поліпшення настрою, здоров'я серцево-судинної системи та загального самопочуття. Але схоже, що сексуальна активність може також відігравати роль у збереженні гостроти розуму з віком. Нещодавнє дослідження показало, що регулярне статеве життя може сприяти поліпшенню когнітивних функцій у літніх людей, пише PsyPost.

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Для вивчення взаємозв'язку між сексуальною активністю та когнітивними функціями вчені використовували дані Національного проєкту "Соціальне життя, здоров'я і старіння". Вони проаналізували відповіді літніх людей, які брали участь у двох раундах дослідження протягом п'яти років.

Шеннон Шен, професорка соціології з коледжу Хоуп, очолила це інтригуюче дослідження. Вона хотіла вивчити потенційний вплив інтимних стосунків, зокрема сексуальних, на когнітивне здоров'я людей з віком. Оскільки люди похилого віку становлять значну і зростаючу частину населення США, розуміння зв'язків між різними аспектами життя і когнітивним здоров'ям стає дедалі важливішим.

Дослідження було зосереджено на трьох ключових аспектах сексуального життя:

Частота статевих контактів: як часто учасники займалися сексом.

як часто учасники займалися сексом. Фізичне задоволення: яке задоволення вони отримували від занять сексом.

яке задоволення вони отримували від занять сексом. Емоційна задоволеність: наскільки учасники були задоволені своїми сексуальними стосунками.

У літніх людей у віці від 75 до 90 років заняття сексом хоча б раз на тиждень призвели до поліпшення когнітивних функцій протягом п'яти років порівняно з тими, хто не займався сексом. Це вказує на те, що регулярне статеве життя може мати особливі когнітивні переваги для цієї вікової групи.

Для молодшої групи, віком від 62 до 74 років, важливим було не тільки те, як часто вони займаються сексом. Важливе значення мала якість їхнього сексуального досвіду. Ті, хто мав інтимні стосунки, що приносять велике задоволення і задоволення, відзначали краще когнітивне здоров'я протягом п'яти років дослідження.

Цікаво, що чоловіки, які відзначали високий рівень задоволення від сексуальних стосунків, також демонстрували вищі когнітивні показники. Однак серед жінок такого зв'язку не спостерігалося.

Але, можливо, наявність гострого і ясного розуму призводить до поліпшення частоти і якості статевої активності? Дослідники подумали і про це. Однак вони виявили, що когнітивна функція не пророкує сексуальну активність та її якість надалі.

Для забезпечення достовірності отриманих результатів група Шен враховувала кілька чинників, зокрема стать, вік, расу, рівень освіти, дохід і загальний стан здоров'я. З огляду на отримані результати, у майбутньому вчені планують глибше вивчити вплив сексуальної активності на роботу мозку. Крім того, більш масштабні дослідження дадуть змогу зрозуміти взаємозв'язок між сексуальною активністю і когнітивним здоров'ям у довгостроковій перспективі.

На закінчення можна сказати, що наші стосунки та інтимні зв'язки можуть бути корисними для здоров'я нашого мозку набагато більше, ніж ми думаємо. Хоча це всього лише одна частина головоломки, ця царина заслуговує на подальше вивчення і дає надію людям похилого віку, які прагнуть зберегти своє когнітивне здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.