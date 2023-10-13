Все здоровее и стройнее. Популярная диета способна бороться с изнурительным заболеванием

В ходе нового исследования итальянские ученые выяснили, что довольно популярная диета, имеющая медицинские истоки, может бороться с распространенной и изнурительной болезнью.

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Те, кто хоть раз в жизни сталкивался с мигренью, знают, что это гораздо больше, чем легкая и мимолетная головная боль. Мигрень может сопровождаться целым рядом проблем, таких как нечеткость зрения, проблемы с желудком и даже нарушения настроения, например, депрессией. Мигрень может мешать работе, планам на ближайшее будущее и общему качеству жизни. Но согласно последнему исследованию, то как мы питаемся может оказывать серьезное влияние на этот мучительный недуг, пишет Medical News.

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В течение длительного времени медицинские специалисты пытались найти способы борьбы с мигренью. Одним из таких способов, который недавно оказался под пытливым взором науки, является использование кетогенной диеты (кето-диета). Кето-диета — это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, которая изначально была разработана для лечения эпилепсии у детей. Цель диеты — заставить организм вырабатывать больше кетонов, которые являются своеобразным источником энергии для мозга.

Исследователи из Италии решили проверить, может ли эта диета помочь и людям с мигренью. Они собрали 76 добровольцев, у которых в анамнезе были регулярные приступы мигрени. Участникам было предложено в течение трех месяцев придерживаться одного из трех типов кетогенной диеты в зависимости от их веса.

По истечении этих трех месяцев многие участники отметили, что чувствуют себя менее уставшими, а также у них уменьшилось количество приступов мигрени, а также уменьшилась ее интенсивность. Если говорить более конкретно, то у некоторых участников мигрень длилась не 18 дней в месяц, а всего 8 дней. Были отмечены и другие преимущества для здоровья, например, снижение веса, но основной интерес ученых вызвало уменьшение частоты мигреней и снижение утомляемости.

При всех положительных результатах научной работы, как и во всех проводимых исследованиях, всегда есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать. Некоторые участники отмечали легкие побочные эффекты, такие как дискомфорт в желудке и тошноту, однако анализы крови не выявили каких-либо серьезных проблем со здоровьем после соблюдения диеты.

Кроме того, авторы отметили, что данное исследование является лишь отправной точкой для их работ. Они не стали сравнивать диету с плацебо, чтобы проверить, почувствовали ли люди себя лучше только потому, что поверили, что получают полезное лечение. Они считают, что для того, чтобы убедиться в этих выводах, необходимы дальнейшие, более масштабные исследования.

Идея о том, что изменение рациона питания может уменьшить мигрени и усталость, очень интересна, особенно для тех, кто давно ищет облегчения. Хотя это исследование дает некоторую надежду, важно помнить, что оно не является 100% доказательством эффективности такого метода лечения и профилактики головных болей. Тем не менее, это значимое событие в сфере поиска способов сделать жизнь с мигренью немного более терпимой. В конце концов, выбор того, чем мы питаемся, доступен каждому из нас, в отличие от многих дорогих медикаментов, выдающихся только по рецепту врача.

Ранее Фокус писал о том, что на самом деле делает с нашим организмом агрессивная OMAD диета. Один из самых экстремальных видов голодания наносит существенный ущерб нашему здоровью.

Также Фокус писал о том, как наука вынесла приговор диете по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

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