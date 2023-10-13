Усе здоровіше та стрункіше. Популярна дієта здатна боротися з виснажливим захворюванням

Під час нового дослідження італійські вчені з'ясували, що доволі популярна дієта, яка має медичні витоки, може боротися з поширеною і виснажливою хворобою.

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Ті, хто хоч раз у житті стикався з мігренню, знають, що це набагато більше, ніж легкий і швидкоплинний головний біль. Мігрень може супроводжуватися цілою низкою проблем, таких як нечіткість зору, проблеми зі шлунком і навіть порушення настрою, наприклад, депресією. Мігрень може заважати роботі, планам на найближче майбутнє і загальній якості життя. Але згідно з останнім дослідженням, те, як ми харчуємося, може мати серйозний вплив на цю болісну недугу, пише Medical News.

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Протягом тривалого часу медичні фахівці намагалися знайти способи боротьби з мігренню. Одним із таких способів, який нещодавно опинився під допитливим поглядом науки, є використання кетогенної дієти (кето-дієта). Кето-дієта — це дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів, яка спочатку була розроблена для лікування епілепсії у дітей. Мета дієти — змусити організм виробляти більше кетонів, які є своєрідним джерелом енергії для мозку.

Дослідники з Італії вирішили перевірити, чи може ця дієта допомогти і людям з мігренню. Вони зібрали 76 добровольців, у яких в анамнезі були регулярні напади мігрені. Учасникам було запропоновано протягом трьох місяців дотримуватися одного з трьох типів кетогенної дієти залежно від їхньої ваги.

Після закінчення цих трьох місяців багато учасників відзначили, що почуваються менш втомленими, а також у них зменшилася кількість нападів мігрені, а також зменшилася її інтенсивність. Якщо говорити конкретніше, то у деяких учасників мігрень тривала не 18 днів на місяць, а всього 8 днів. Були відзначені й інші переваги для здоров'я, наприклад, зниження ваги, але основний інтерес вчених викликало зменшення частоти мігреней і зниження стомлюваності.

За всіх позитивних результатів наукової роботи, як і у всіх проведених дослідженнях, завжди є деякі моменти, які необхідно враховувати. Деякі учасники відзначали легкі побічні ефекти, як-от дискомфорт у шлунку та нудоту, проте аналізи крові не виявили жодних серйозних проблем зі здоров'ям після дотримання дієти.

Крім того, автори зазначили, що це дослідження є лише відправною точкою для їхніх робіт. Вони не стали порівнювати дієту з плацебо, щоб перевірити, чи відчули люди себе краще тільки тому, що повірили, що отримують корисне лікування. Вони вважають, що для того, щоб переконатися в цих висновках, необхідні подальші, більш масштабні дослідження.

Ідея про те, що зміна раціону харчування може зменшити мігрені та втому, дуже цікава, особливо для тих, хто давно шукає полегшення. Хоча це дослідження дає деяку надію, важливо пам'ятати, що воно не є 100% доказом ефективності такого методу лікування і профілактики головного болю. Проте, це значуща подія у сфері пошуку способів зробити життя з мігренню трохи більш терпимим. Зрештою, вибір того, чим ми харчуємося, доступний кожному з нас, на відміну від багатьох дорогих медикаментів, що видаються тільки за рецептом лікаря.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.