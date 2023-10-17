Обреченные быть счастливыми. Ученые выяснили, насколько наше счастье зависит от генетики

Наше счастье, к которому мы все стремимся, зачастую зависит от множества внешних и неподвластных нам факторов. Недавно ученые добавили еще один, уже внутренний фактор, который определенным образом влияет на наше благополучие.

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Каждый человек стремиться почувствовать себя невероятно счастливым. Но, возможно, наша способность испытывать радость отчасти зависит от наших генов, как и многие другие чувства, такие как любовь, которая на самом деле является продуктом химических процессов в мозге. Недавно было проведено исследование, посвященное этому вопросу, и ученые получили довольно интересные результаты, пишет Medical News.

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Для поиска ответа на вопрос о том, что стоит за нашим счастьем, исследователи изучили огромный массив данных из Великобритании, содержащий информацию более чем 222 000 человек. В начале исследования, а затем через пять лет участникам был задан простой вопрос об их общем уровне счастья. Чтобы получить более четкую картину, специалисты также изучили две другие группы. В одну группу входили дети в возрасте 9-11 лет, а в другую — взрослые в возрасте 25-35 лет. Основная возрастная группа в британском наборе данных находилась в диапазоне 40-70 лет.

Основной целью исследования было выяснение, существует ли генетическая составляющая того, насколько счастливыми мы себя чувствуем. Исследователи даже брали образцы слюны для изучения генов участников, а также использовали магнитно-резонансную томографию для изучения структуры их мозга. В результате анализа генов исследователи обнаружили интересную особенность: гены, которые, по-видимому, связаны со счастьем, довольно устойчивы в возрасте от 12 до 73 лет. Это справедливо для людей из разных слоев общества, хотя были и исключения.

Гены счастья, по-видимому, связаны с ощущением уверенности, спокойствия, сосредоточенности и полноты энергии. Более того, эти гены, по-видимому, влияют на определенные участки мозга, связанные с нашим психическим и когнитивным здоровьем. МРТ-сканирование также показало, что некоторые области мозга, связанные с удовольствием и счастьем, имеют связь с этими генами. Некоторые из этих областей уже ранее были связаны с чувством удовольствия, а другие — с переживанием счастья.

Данное исследование добавляет новый слой в наше понимание такого сложно достижимого и сложного для понимания явления, как счастье. Оно предполагает, что наши гены играют определенную роль в общем уровне счастья. Этот эффект остается в некоторой степени устойчивым в различных возрастных группах и слоях населения. Более того, прослеживается четкая связь между генами счастья и общим самочувствием, что показывает, насколько взаимосвязаны системы нашего организма.

Важно отметить, что это не означает, что судьба быть счастливым или несчастным заложена в нашей ДНК. На наше настроение и самочувствие влияет множество факторов. Однако это подчеркивает, что существует генетический компонент, который играет роль в том, насколько сильно и как именно мы ощущаем счастье.

В целом понимание этого факта может открыть новые пути для поддержки психического и эмоционального благополучия. Это еще один кусочек головоломки на пути к достижению счастливой и беззаботной жизни, в которой многие так сильно нуждаются в наше время.

Ранее Фокус писал о том, в каком возрасте люди чувствуют себя самыми счастливыми. Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?

Также Фокус писал о том, сколько денег нам нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.