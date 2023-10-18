Неочевидные сигналы организма. Ученые назвали 6 причин по которым мы просыпаемся в холодном поту

Многие из нас хотя бы раз в жизни испытывали всю "прелесть" от пробуждения в холодном, липком и неприятном поту, но это может являться сигналом нашего организма, говорящим о том, что с ним что-то не так и к этому важно вовремя прислушаться.

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У каждого из нас бывали случаи, когда мы потели после напряженной тренировки или жарким летним вечером. Потоотделение — это способ организма регулировать температуру и сохранять прохладу. Но когда мы просыпаемся посреди ночи обливаясь холодным потом, в организме проходят совершенно иные процессы, которые уже успела изучить наука, позволив нам заглянуть в суть этого неприятного но реального явления, пишет ScienceAlert.

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Сильное потоотделение во время сна, обычно называемое ночной потливостью — это не обычное потоотделение. За этим стоят совершенно иные процессы. В нашем мозге есть участок, называемый гипоталамусом, который действует как термостат. Он получает сигналы о температуре тела от датчиков, расположенных на коже и в органах. Если нам слишком жарко, гипоталамус заставляет нас потеть, чтобы охладиться. Если нам слишком холодно, он заставляет нас дрожать, чтобы согреться.

На этот естественный процесс может повлиять множество факторов. Некоторые причины, например, теплое помещение или недавняя физическая нагрузка, вполне безобидны, но другие могут быть связаны с проблемами со здоровьем или образом жизни. Некоторые из подобных причин приведены ниже:

Гормональные изменения: это особенно актуально для женщин, переживающих менопаузу. Около 80% женщин в этот период испытывают ночную потливость. Причиной этому является колебание уровня эстрогена, которые могут нарушить терморегуляцию организма. Мужчины, однако, не являются исключением в плане подобного "ночного душа". Некоторые мужчины, особенно с пониженным уровнем тестостерона, также могут испытывать ночную потливость. Инфекции и заболевания: при борьбе с инфекциями наш организм нагревается. Даже обычная простуда может вызвать ночную потливость. Однако виновниками могут быть и более серьезные заболевания, такие как ВИЧ или лимфома. Важно отметить, что в таких случаях ночная потливость обычно сопровождается другими симптомами. Лекарства: некоторые лекарства могут влиять на систему терморегуляции мозга, что приводит к ночной потливости. К ним относятся антидепрессанты, некоторые стероиды и препараты для щитовидной железы. Факторы образа жизни: регулярное употребление алкоголя или некоторых рекреационных наркотиков может повысить вероятность появления ночной потливости. Стресс и проблемы со сном: если вы испытываете тревогу или стресс, ваше тело может нагреваться, что приводит к потливости. Кроме того, такие заболевания, как апноэ во сне, характеризующееся храпом и прерывистым дыханием, также могут быть связаны с ночной потливостью. Физические упражнения: любите утренние тренировки? Возможно, именно они являются причиной вашей ночной потливости. Интенсивные упражнения могут повышать температуру тела в течение многих часов после них.

Периодическая ночная потливость не вызывает особого беспокойства. Однако если она происходит часто, нарушает сон или сопровождаются такими симптомами, как усталость или необъяснимая потеря веса, следует обратиться к врачу.

Для тех, кто ищет облегчения, ученые приводят несколько практических и общеизвестных советов:

Обеспечьте прохладу в комнате и используйте вентилятор.

Выбирайте дышащую одежду для сна, например, из хлопка.

Выбирайте легкие, воздушные постельные принадлежности и избегайте материалов, задерживающих тепло.

Подумайте о приобретении охлаждающего матраса или подушки.

Ограничьте употребление острой пищи, кофеина и алкоголя перед сном.

Помните, что главное — понять, что является причиной ночной потливости. Как только вы это сделаете, найти облегчение будет гораздо проще. Но в первую очередь, как и с любым другим продолжительным и нежелательным проявлением нашего организма, стоит обратиться за квалифицированной помощью.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.