Смерти вопреки: ученые разработали метод обнаружения и лечения опаснейшего заболевания

Японские ученые смогли скомбинировать несколько методов лечения в один необычайно эффективный и быстрый способ борьбы со скрытным и смертоносным заболеванием.

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Многие из нас хоть раз в жизни краем уха слышали о раке поджелудочной железы, и, к сожалению, новости, появляющиеся о нем, в основном не очень хорошие. Этот рак трудно обнаружить на ранних стадиях, а после обнаружения его не менее трудно вылечить, что делает его крайне опасным. Однако ученые из Японии, возможно, нашли прорывной подход к выявлению и лечению этого смертельного заболевания, пишет New Atlas.

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Исследователи из Университета Осаки объединили два метода в один, образовав процесс, который они назвали тераностикой. Эта необычная комбинация является одновременно и радаром, обнаруживающим болезнь, и лекарством, которое с ней борется. Если говорить более подробно, то ключевым движущим фактором здесь является белок под названием глипикан-1 (GPC1). Оказалось, что в опухолях поджелудочной железы этого белка больше, чем в нормальных тканях. Обнаружив это, ученые решили использовать находку в своих интересах.

Они использовали так называемые радиоактивные моноклональные антитела, поддающиеся управлению, чтобы нацелить их на GPC1. Таким образом, они смогли обнаружить опухоли у мышей, в которых находились клетки рака поджелудочной железы человека. В результате манипуляции опухоли засветились, и их стало легко обнаружить.

Следующим шагом стало лечение. Они использовали тот же метод, но на этот раз для доставки терапевтической нагрузки непосредственно к раковым клеткам. Это все равно что иметь продвинутую систему GPS, которая не только помогает найти местоположение чего-либо, но и доставляет "посылку" прямо к цели.

Уникальность метода заключается в том, что он сочетает в себе два процесса, что делает его потенциально более быстрым и эффективным по сравнению с традиционными отдельными и многоступенчатыми способами лечения. Новый метод сочетает в себе самое важное — сначала выявляется рак, а затем назначается индивидуальное лечение. Первые результаты исследования, проведенного учеными, уже дали многообещающие результаты: удалось не только обнаружить опухоли, но и приостановить их рост.

Если методика окажется успешной в дальнейших исследованиях и, в конечном счете, в испытаниях на людях, это может привести к более быстрому обнаружению и улучшению методов лечения рака поджелудочной железы. Это означает, что в будущем этот диагноз может оказаться уже не таким страшным, каким он является сейчас.

Как и в случае с любыми другими научными открытиями, необходимы еще дополнительные исследования, прежде чем этот метод начнет массово применятся в лечении, но уже сейчас имеющиеся результаты дают важную и нужную надежду десяткам тысяч людей, которые в ней остро нуждаются.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, как употребление картофельного сока может помочь в борьбе с раком. Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с онкологическим заболеванием.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.