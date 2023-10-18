Смерті всупереч: вчені розробили метод виявлення та лікування найнебезпечнішого захворювання

Японські вчені змогли скомбінувати кілька методів лікування в один надзвичайно ефективний і швидкий спосіб боротьби з потайним і смертоносним захворюванням.

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Багато хто з нас хоч раз у житті краєм вуха чув про рак підшлункової залози, і, на жаль, новини, що з'являються про нього, здебільшого не дуже хороші. Цей рак важко виявити на ранніх стадіях, а після виявлення його не менш важко вилікувати, що робить його вкрай небезпечним. Однак вчені з Японії, можливо, знайшли проривний підхід до виявлення та лікування цього смертельного захворювання, пише New Atlas.

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Дослідники з Університету Осаки об'єднали два методи в один, утворивши процес, який вони назвали тераностикою. Ця незвичайна комбінація є одночасно і радаром, що виявляє хворобу, і ліками, які з нею борються. Якщо говорити більш детально, то ключовим рушійним фактором тут є білок під назвою гліпікан-1 (GPC1). Виявилося, що в пухлинах підшлункової залози цього білка більше, ніж у нормальних тканинах. Виявивши це, вчені вирішили використати знахідку у своїх інтересах.

Вони використовували так звані радіоактивні моноклональні антитіла, що піддаються управлінню, щоб націлити їх на GPC1. Таким чином, вони змогли виявити пухлини у мишей, в яких знаходилися клітини раку підшлункової залози людини. У результаті маніпуляції пухлини засвітилися, і їх стало легко виявити.

Наступним кроком стало лікування. Вони використовували той самий метод, але цього разу для доставки терапевтичного навантаження безпосередньо до ракових клітин. Це все одно що мати просунуту систему GPS, яка не тільки допомагає знайти місце розташування будь-чого, а й доставляє "посилку" прямо до мети.

Унікальність методу полягає в тому, що він поєднує в собі два процеси, що робить його потенційно швидшим та ефективнішим порівняно з традиційними окремими та багатоступеневими способами лікування. Новий метод поєднує в собі найважливіше — спочатку виявляється рак, а потім призначається індивідуальне лікування. Перші результати дослідження, проведеного вченими, вже дали багатообіцяючі результати: вдалося не тільки виявити пухлини, а й призупинити їхній ріст.

Якщо методика виявиться успішною в подальших дослідженнях і, зрештою, у випробуваннях на людях, це може призвести до більш швидкого виявлення і поліпшення методів лікування раку підшлункової залози. Це означає, що в майбутньому цей діагноз може виявитися вже не таким страшним, яким він є зараз.

Як і у випадку з будь-якими іншими науковими відкриттями, необхідні ще додаткові дослідження, перш ніж цей метод почне масово застосовуватися в лікуванні, але вже зараз наявні результати дають важливу і потрібну надію десяткам тисяч людей, які її гостро потребують.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про те, як вживання картопляного соку може допомогти в боротьбі з раком. Вчені з Познані виявили, що перетравлення картопляного соку може допомогти при запаленні кишечника і навіть у боротьбі з онкологічним захворюванням.

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