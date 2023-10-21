Выживаемость повысилась: ученые испытали препарат от смертельного заболевания на людях

Ученые применили препарат против опасной формы рака, что позволило значительно повысить выживаемость принявших участие в эксперименте людей. Авторы работы назвали его более эффективным, чем имеющиеся методы лечения.

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Для людей, страдающих особым видом рака почки, известным как светлоклеточный рак почки, наука спешит донести обнадеживающие новости. В недавнем исследовании было показано, что препарат белзутифан может стать переломным моментом по сравнению со стандартным лечением заболевания, пишет Newswise.

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Белзутифан был испытан на группе больных раком почки, которые ранее проходили определенную терапию. Вероятность прогрессирования заболевания при использовании белзутифана снизилась на 25-26% по сравнению с эверолимусом, уже использующимся при лечении заболевания. Эти результаты были представлены на крупном медицинском мероприятии в Мадриде, Испания.

Доктор Тони Чоуйери, возглавлявший это исследование, выразил оптимизм, связанный с полученными результатами. Он считает, что белзутифан в скором времени может занять ведущее место в лечении этой группы пациентов.

Белзутифан — это препарат, который воздействует на молекулу HIF-2α. Эта молекула, как нарушитель спокойствия, когда ее слишком много в клетках, вызывает всевозможные проблемы, способствующие развитию рака. Небольшой интересный нтересный факт: доктор Уильям Г. Кейлин-младший из клиники Dana-Farber получил Нобелевскую премию за то, что обнаружил роль HIF-2α в развитии рака.

Последнее исследование основано на понимании поведения рака почки, особенно когда речь идет о том, как наш организм справляется с уровнем кислорода и формированием кровеносных сосудов — важнейшими аспектами опухолевого роста.

Важно отметить, что если некоторые люди наследуют мутацию, вызывающую избыточное производство HIF-2α, то в большинстве случаев рака почки эта проблема обусловлена случайными мутациями. Это означает, что белзутифан потенциально может помочь большему числу пациентов с раком.

В исследовании приняли участие 746 человек страдающих от заболевания. Все они ранее получали стандартное лечение. При лечении белзутифаном у этих пациентов не только снизилась вероятность прогрессирования болезни, но и улучшилось общее качество жизни, а также уменьшилось количество побочных эффектов. Это, безусловно, победа, заявляют авторы.

Хотя белзутифан показал хорошие результаты в отношении общей выживаемости, необходимо помнить, что это преимущество не было статистически значимым. Это значит, что ученым еще предстоит копнуть глубже и понять больше о влиянии препарата на наш организм. В настоящее время белзутифан вызывает большой интерес, и ведутся новые исследования. В некоторых из них даже изучается возможность сочетания белзутифана с другими методами лечения. Таким образом, в будущем мы можем ожидать новых сведений.

Это исследование может стать шагом к расширению нашего арсенала средств борьбы с раком почки. Но, как всегда, это долгий и изнурительный путь, и каждое исследование помогает нам приблизиться к цели.

Прежде чем мы закончим, хотелось бы поблагодарить онкологический институт Дана-Фарбер за то, что он находится в авангарде этой работы. Они являются чемпионами в области исследований и лечения рака, всегда стремясь улучшить жизнь людей, страдающих этим заболеванием.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.