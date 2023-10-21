Виживаність підвищилася: вчені випробували препарат від смертельного захворювання на людях

Учені застосували препарат проти небезпечної форми раку, що дало змогу значно підвищити виживаність людей, які взяли участь в експерименті. Автори роботи назвали його більш ефективним, ніж наявні методи лікування.

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Для людей, які страждають на особливий вид раку нирки, відомий як світлоклітинний рак нирки, наука поспішає донести обнадійливі новини. У недавньому дослідженні було показано, що препарат белзутифан може стати переломним моментом порівняно зі стандартним лікуванням захворювання, пише Newswise.

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Белзутифан був випробуваний на групі хворих на рак нирки, які раніше проходили певну терапію. Імовірність прогресування захворювання під час використання белзутифану знизилася на 25-26% порівняно з еверолімусом, який вже використовують під час лікування захворювання. Ці результати були представлені на великому медичному заході в Мадриді, Іспанія.

Доктор Тоні Чоуйері, який очолював це дослідження, висловив оптимізм, пов'язаний з отриманими результатами. Він вважає, що белзутифан незабаром може посісти провідне місце в лікуванні цієї групи пацієнтів.

Белзутифан — це препарат, який впливає на молекулу HIF-2α. Ця молекула, як порушник спокою, коли її занадто багато в клітинах, спричиняє всілякі проблеми, що сприяють розвитку раку. Невеликий цікавий цікавий факт: доктор Вільям Г. Кейлін-молодший із клініки Dana-Farber отримав Нобелівську премію за те, що виявив роль HIF-2α у розвитку раку.

Останнє дослідження ґрунтується на розумінні поведінки раку нирки, особливо коли йдеться про те, як наш організм справляється з рівнем кисню і формуванням кровоносних судин — найважливішими аспектами пухлинного росту.

Важливо зазначити, що якщо деякі люди успадковують мутацію, що спричиняє надмірне виробництво HIF-2α, то в більшості випадків раку нирки ця проблема зумовлена випадковими мутаціями. Це означає, що белзутифан потенційно може допомогти більшій кількості пацієнтів із раком.

У дослідженні взяли участь 746 осіб, які страждають від захворювання. Усі вони раніше отримували стандартне лікування. Під час лікування белзутифаном у цих пацієнтів не тільки знизилася ймовірність прогресування хвороби, а й покращилася загальна якість життя, а також зменшилася кількість побічних ефектів. Це, безумовно, перемога, заявляють автори.

Хоча белзутифан показав хороші результати щодо загального виживання, необхідно пам'ятати, що ця перевага не була статистично значущою. Це означає, що вченим ще належить копнути глибше і зрозуміти більше про вплив препарату на наш організм. Нині белзутифан викликає великий інтерес, і ведуться нові дослідження. У деяких з них навіть вивчається можливість поєднання белзутифану з іншими методами лікування. Таким чином, у майбутньому ми можемо очікувати нових відомостей.

Це дослідження може стати кроком до розширення нашого арсеналу засобів боротьби з раком нирки. Але, як завжди, це довгий і виснажливий шлях, і кожне дослідження допомагає нам наблизитися до мети.

Перш ніж ми закінчимо, хотілося б подякувати онкологічному інституту Дана-Фарбер за те, що він перебуває в авангарді цієї роботи. Вони є чемпіонами в галузі досліджень і лікування раку, завжди прагнучи поліпшити життя людей, які страждають на це захворювання.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.