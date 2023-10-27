Успокаивающее спасение. Препарат от тревожности способен противостоять раку мозга

Изучая влияние спинномозговой жидкости на лечение опасной болезни, ученые выявили неутешительные новости, но также обнаружили неожиданное действие препарата, вовсе не предназначенного для борьбы с болезнью.

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Последние исследования показывают, что спинномозговая жидкость — защитная жидкость, окружающая мозг, может снижать эффективность современных методов лечения рака мозга. Это открытие было сделано группой австралийских исследователей, которые помимо всего прочего выяснили, что лекарство от тревожности может наоборот помочь повысить шансы выживания при этом виде рака, пишет Newswise.

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В исследовании подчеркивается, что глиобластома, распространенный и агрессивный рак головного мозга, остается крайне устойчивой к имеющимся методам лечения, которые эффективны при других видах рака. Исследовательская группа предполагает, что этому могут способствовать уникальные свойства нашего мозга.

Изучая воздействие спинномозговой жидкости человека на опухолевые клетки 25 пациентов с глиобластомой, специалисты обнаружили, что эти клетки быстро адаптировались и стали более устойчивыми к стандартному облучению и препарату темозоломид, который обычно используется для лечения глиобластомы.

Исследуя молекулярные причины такой адаптации, ученые установили, что при воздействии спинномозговой жидкости клетки глиобластомы становятся более устойчивыми к индуцированной терапией клеточной гибели, известной как ферроптоз. Однако в своем исследовании они также обнаружили, что трифлуоперазин, препарат применяемый для борьбы с тревожностью, используемый с 1950-х годов, может сделать эти клетки более восприимчивыми к лечению, не оказывая негативного воздействия на здоровые клетки мозга.

Таким образом, группа исследователей считает, что сочетание трифлуоперазина со стандартными методами лечения может повысить выживаемость пациентов с глиобластомой. В настоящее время они стремятся оценить этот подход в клинических испытаниях.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врач