Точка невозврата: ученые назвали ключевой момент формирования пищевых расстройств

Проведя новое исследование, ученые выяснили, что дети с ранних лет начинают заедать свои малейшие негативные эмоции и если это не замечать, это перерастет в куда большие проблемы во взрослом возрасте.

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Дети в возрасте четырех и пяти лет потребляют на 79% больше калорий, когда им скучно, чем когда они находятся в обычном состоянии, показало исследование, проведенное Астонским университетом в Бирмингеме. Это открытие потенциально позволит подобрать новые методы борьбы с расстройствами пищевого поведения, пишет Medical News.

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В исследовании приняли участие 119 родителей, которые рассказали о темпераменте своего ребенка и о том, как он питается. В ходе научной работы маленькие участники проходили различные сценарии для оценки их настроения. После стандартного приема пищи дети, находящиеся в состоянии скуки, потребляли дополнительно 94 калории после ощущения сытости, в то время как дети, находящиеся в нейтральном состоянии, потребляли дополнительно 53 калории.

Исследование также показало, что дети с высоким эмоциональным темпераментом потребляли в пять раз больше калорий, когда им было скучно, особенно если родители часто использовали пищу для успокоения их эмоций. Доктор Ребекка Стоун, ведущий автор исследования, подчеркнула потенциальный риск избыточного потребления калорий из-за частой скуки. Она подчеркнула важность того, что дети испытывают скуку для их саморазвития и творческого потенциала, но посоветовала не использовать еду в качестве механизма преодоления.

Предыдущие исследования факторов, влияющих на пищевые привычки детей, часто основывались на опросах, в которых объединялись различные негативные эмоции, такие как печаль, гнев и тревога. Поскольку скука имеет ярко выраженный характер и обычно легко устраняется, помощь родителям в преодолении скуки детей без использования еды может стать эффективной стратегией снижения вредных перекусов. Но, в то же время, именно она может являться самым распространенным фактором развития пищевых расстройств, так как еда довольно доступный ресурс, легко помогающий выработке дофамина на начальных этапах расстройств, который в свою очередь легко справляется с негативными эмоциями.

Профессор Клэр Фэрроу, еще один исследователь, упомянула о возможных долгосрочных последствиях эмоционального питания для эмоциональных пищевых расстройств, подчеркнув, что своевременный контроль над заеданием стресса может помочь предотвратить серьезные проблемы в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что ожирение необратимо изменяет работу мозга. Оно изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Также Фокус писал о том, сколько коллективных лет жизни потеряло человечество из-за глобальной проблемы ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения, ведь показатели продолжают расти.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.