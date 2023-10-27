Точка неповернення: вчені назвали ключовий момент формування харчових розладів

Провівши нове дослідження, вчені з'ясували, що діти з ранніх років починають заїдати свої найменші негативні емоції, і якщо цього не помічати, це переросте в значно більші проблеми в дорослому віці.

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Діти у віці чотирьох і п'яти років споживають на 79% більше калорій, коли їм нудно, ніж коли вони перебувають у звичайному стані, показало дослідження, проведене Астонським університетом у Бірмінгемі. Це відкриття потенційно дасть змогу підібрати нові методи боротьби з розладами харчової поведінки, пише Medical News.

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У дослідженні взяли участь 119 батьків, які розповіли про темперамент своєї дитини і про те, як вона харчується. Під час наукової роботи маленькі учасники проходили різні сценарії для оцінки їхнього настрою. Після стандартного прийому їжі діти, які перебувають у стані нудьги, споживали додатково 94 калорії після відчуття ситості, тоді як діти, які перебувають у нейтральному стані, споживали додатково 53 калорії.

Дослідження також показало, що діти з високим емоційним темпераментом споживали в п'ять разів більше калорій, коли їм було нудно, особливо якщо батьки часто використовували їжу для заспокоєння їхніх емоцій. Докторка Ребекка Стоун, провідна авторка дослідження, наголосила на потенційному ризику надмірного споживання калорій через часту нудьгу. Вона підкреслила важливість того, що діти відчувають нудьгу для їхнього саморозвитку і творчого потенціалу, але порадила не використовувати їжу як механізм подолання.

Попередні дослідження чинників, що впливають на харчові звички дітей, часто ґрунтувалися на опитуваннях, у яких об'єднували різні негативні емоції, як-от сум, гнів і тривога. Оскільки нудьга має яскраво виражений характер і зазвичай легко усувається, допомога батькам у подоланні нудьги дітей без використання їжі може стати ефективною стратегією зниження шкідливих перекусів. Але водночас саме вона може бути найпоширенішим чинником розвитку харчових розладів, адже їжа — доволі доступний ресурс, який легко допомагає виробленню дофаміну на початкових етапах розладів, який, своєю чергою, легко справляється з негативними емоціями.

Професорка Клер Ферроу, ще одна дослідниця, згадала про можливі довгострокові наслідки емоційного харчування для емоційних харчових розладів, наголосивши, що своєчасний контроль над заїданням стресу може допомогти запобігти серйозним проблемам у майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Воно змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Також Фокус писав про те, скільки колективних років життя втратило людство через глобальну проблему ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на системи охорони здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.