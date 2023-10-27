Ключ к стабилизации: разработан тест, способный диагностировать биполярное расстройство

Ученые проверили на эффективность комбинацию существующих опросов и нового теста крови, что позволило получить точные результаты по диагностике мучительного и скрытного заболевания.

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Исследователи из Кембриджского университета разработали анализ крови, позволяющий повысить точность диагностики биполярного аффективного расстройства (БАР) — состояния, которое часто ошибочно принимают за большое депрессивное расстройство. Это связано с тем, что пациенты часто обращаются за помощью во время депрессивных фаз, а не маниакальных эпизодов, что приводит к ошибочным диагнозам, пишет New Atlas.

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Разработанный учеными анализ крови позволяет выявить специфические биомаркеры БАР, являясь дополнительным инструментом к существующим методам диагностики. Якуб Томасик, основной автор исследования, отметил, что пациенты обычно обращаются к врачам во время плохого настроения, что приводит к ошибочной идентификации биполярного расстройства как большого депрессивного расстройства.

В научной работе использовались образцы и данные британского исследования Delta (2018-2020 гг.), целью которого было выявление БАР среди лиц с ранее диагностированным большим депрессивным расстройством. Более 3 тыс. участников заполнили подробный онлайн-опросник о психическом здоровье, в котором были отражены такие аспекты, как депрессивные эпизоды, тревога, симптомы мании, семейный анамнез и злоупотребление психоактивными веществами.

Около 1 000 участников предоставили образцы высушенной крови, взятой из пальца. Эти образцы были подвергнуты анализу на содержание более 600 метаболитов. После проведения дальнейшей диагностики в исследование был включен 241 участник. Из проанализированных метаболитов было выделено 17 биомаркеров БАР, среди которых наиболее значимым оказался церамид.

При самостоятельном использовании анализ крови позволяет диагностировать до 30% пациентов с БАР. Однако сочетание этого теста с онлайновым опросом о психическом здоровье значительно повысило точность диагностики. Сабина Бан, одна из исследователей, заявила, что, хотя онлайновая оценка была более эффективной в целом, объединение ее с более быстрым тестом на биомаркеры дало оптимальные результаты.

Несмотря на то, что этот анализ крови пока находится на стадии доказательства концепции, он может принести большую пользу пациентам и медицинским экспертам. Томасик подчеркнул, что осязаемый анализ крови может помочь обеспечить точное лечение пациентов и снизить нагрузку на медицинских работников. Кроме того, он отметил важность признания биологических корней психических заболеваний, подчеркнув, что они имеют не только психологический, но и физический характер.

Наконец, Бан подчеркнула потенциал этих биомаркеров в определении лекарственных мишеней для лечения аффективных расстройств, что позволяет предположить возможность усовершенствования методов лечения в будущем.

Ранее Фокус писал об одном малоизученном симптоме депрессии. Если человек в депрессии, то он должен чувствовать себя грустным или подавленным, но это не единственные симптомы этой болезни.

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