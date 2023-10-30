Укрепляет сердце и сосуды. Ученые рассказали о пользе употребления рыбы

В новом исследовании ученые проанализировали большой набор данных и выявили положительное влияние употребления рыбы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя от определенного вида приготовленной рыбы, все же, стоит воздержаться.

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Рыба является востребованным продуктом питания и неотъемлемой частью ежедневного меню миллионов людей. У этого популярного продукта, похоже, есть еще одна особенность, незаметно защищающая и укрепляющая наше здоровье. В недавно опубликованном метаанализе изучается связь между потреблением рыбы и риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), что проливает свет на широкую дискуссию вокруг диеты и сердечно-сосудистого здоровья, пишет Medical News.

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В ходе систематического изучения различных исследований, опубликованных в период с 2012 по 2023 г., ученые оценили уровень риска, связанный с высоким и низким потреблением рыбы. Коллективные данные 18 отобранных исследований, проведенных в десяти странах, показали, что при более высоком потреблении рыбы риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 8%.

Анализ выявил значительную пользу от потребления 50 г рыбы ежедневно или двух-трех 150-граммовых порций еженедельно, что свидетельствует о снижении риска как жизнеугрожающих, так и нежизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, потребление жирной рыбы, богатой омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, было связано с 12%-ным снижением риска смертельных и несмертельных ССЗ благодаря противовоспалительным свойствам и способности снижать агрегацию тромбоцитов.

Однако при высоком потреблении жареной рыбы наблюдалось увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, что объяснялось наличием насыщенных жирных кислот в растительном масле.

Полученные результаты согласуются с существующими представлениями о потреблении рыбы как профилактической мере против сердечно-сосудистых заболеваний, хотя и с предостережением о возможном воздействии загрязняющих воду веществ, таких как ртуть и микропластик. Анализ требует проведения более комплексных исследований для точного выяснения взаимосвязи между потреблением рыбы, здоровьем человека и загрязнением окружающей среды.

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