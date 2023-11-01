Помощь для нуждающихся. 14-летний подросток создал дешевое мыло для лечения меланомы

Победитель научного конкурса рассказал, что его главной целью было предоставление возможности малоимущим людям бороться с опасным раком без дорогостоящих препаратов.

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Хеман Бекеле, 14-летний подросток из города Аннандейл, штат Вирджиния, был признан лучшим молодым ученым Америки за создание мыла, предназначенного для лечения меланомы — распространенного вида рака кожи. Инновация Бекеле заключается в сочетании салициловой, гликолевой и третиноиновой кислот в определенных соотношениях, пишет My Modern Met.

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Салициловая, гликолевая и третиноиновая кислоты, известные как кератолитики, включены в состав мыла, чтобы стимулировать дендритные клетки в коже. При нанесении мыла для лечения меланомы (МЛМ) в нем появляются толл-подобные рецепторы, которые активируют дендритные клетки. Эти клетки, активизировавшись, совместно с клетками TN io12 воздействуют на клетки, инфицированные ВПЧ. Несмотря на название, основная цель применения мыла — не лечение, а поддержание иммунных клеток пациента в состоянии бдительности в отношении меланомы.

Инициатива Бекеле заключается в том, чтобы создать экономически эффективную альтернативу существующим методам лечения рака кожи, особенно полезную для развивающихся стран. Несмотря на то, что концепция представляется многообещающей, ее эффективность еще предстоит проверить в реальных условиях.

В ходе конкурса 3M Young Scientist Challenge, в котором Бекеле соревновался с девятью другими инновационными проектами, его наставником была Дебора Изабель, специалист по разработке продукции. На конкурсе также были представлены такие проекты, как перчатка для выявления эпилепсии и экономичное электронное устройство для отображения шрифта Брайля.

За свое достижение Бекеле получил денежное вознаграждение в размере 25 000 долларов США. Он планирует продолжить разработку своего изобретения и создать некоммерческую организацию, которая будет распространять МЛМ среди нуждающихся.

Бекеле отметил, что мотивом для участия в конкурсе молодых ученых 3М стала его вера в позитивный потенциал молодых мыслителей. Он проявляет большой интерес к биологии и технологиям и рассматривает конкурс как идеальную платформу для презентации своих идей. Бекеле стремится находить устойчивые решения глобальных проблем и мотивировать других к аналогичному вкладу.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.