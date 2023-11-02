Помощь природы: ученые создали тест на основе нанотел лам для точного определения рака

Ученые разработали уникальный и точный тест, доступный каждому, для выявления смертельного заболевания уже на ранних стадиях развития. Разработка может спасти жизни миллионам людей.

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Выявление рака на ранних стадиях является едва ли не важнейшим моментом в борьбе с болезнью, но, к сожалению, выявить заболевание не всегда представляется возможным. К счастью, исследователи из Рокфеллеровского университета разработали точный и доступный анализ крови, позволяющий обнаружить белок, связанный с раковыми клетками, пишет New Atlas.

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Новый тест может позволить выявлять различные виды рака, включая рак пищевода, толстой кишки, легких, молочной железы, простаты, яичников, матки, поджелудочной железы, головы и шеи, на ранней стадии, еще до проявления симптомов. Ретротранспозон LINE-1, присутствующий в клетках человека, продуцирует в раковых клетках белок ORF1p в больших количествах.

В нормальных условиях активность LINE-1 подавляется для предотвращения клеточного стресса. Однако если LINE-1 начинает продуцировать ORF1p, это свидетельствует о потенциальной клеточной проблеме. По словам Джона ЛаКавы, соавтора исследования, ORF1p обычно не обнаруживается в кровотоке здорового человека. Таким образом, его присутствие может служить маркером ранней стадии рака.

Для проведения теста группа исследователей использовала технологию детекции под названием Simoa в сочетании с индивидуальными реагентами на основе нанотел, полученными от лам. Такой подход позволил точно определить белок ORF1p даже в ничтожных концентрациях. В предварительном исследовании с участием более 400 "здоровых" участников тест выявил пять человек с детектируемым ORF1p. У одного из них через полгода был диагностирован рак предстательной железы на поздней стадии.

Эффективность теста была особенно заметна при выявлении рака яичников, гастроэзофагеального и колоректального рака. Тест экономически эффективен, его цена не превышает 3 долларов, а результат можно получить менее чем за два часа. Помимо диагностики, тест позволяет оценить успешность лечения рака по уровню ORF1p. В исследовании, проведенном среди пациентов с гастроэзофагеальным раком, у тех, кто ответил на лечение, наблюдалось значительное снижение уровня ORF1p.

Мартин Тейлор, ведущий автор исследования, выразил удивление эффективностью теста при различных видах рака. Группа исследователей планирует включить его в рутинную диспансеризацию в качестве инструмента ранней диагностики. В настоящее время проводятся дальнейшие масштабные исследования для подтверждения более широкого применения теста и лучшего понимания естественных колебаний уровня ORF1p в кровотоке.

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