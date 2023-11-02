Допомога природи: вчені створили тест на основі нанотіл лам для точного визначення раку

Учені розробили унікальний і точний тест, доступний кожному, для виявлення смертельного захворювання вже на ранніх стадіях розвитку. Розробка може врятувати життя мільйонам людей.

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Виявлення раку на ранніх стадіях є чи не найважливішим моментом у боротьбі з хворобою, але, на жаль, виявити захворювання не завжди представляється можливим. На щастя, дослідники з Рокфеллерівського університету розробили точний і доступний аналіз крові, що дає змогу виявити білок, пов'язаний із раковими клітинами, пише New Atlas.

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Новий тест може дати змогу виявляти різні види раку, включно з раком стравоходу, товстої кишки, легень, молочної залози, простати, яєчників, матки, підшлункової залози, голови та шиї, на ранній стадії, ще до прояву симптомів. Ретротранспозон LINE-1, присутній у клітинах людини, продукує в ракових клітинах білок ORF1p у великих кількостях.

У нормальних умовах активність LINE-1 пригнічується для запобігання клітинному стресу. Однак якщо LINE-1 починає продукувати ORF1p, це свідчить про потенційну клітинну проблему. За словами Джона ЛаКави, співавтора дослідження, ORF1p зазвичай не виявляється в кровотоці здорової людини. Таким чином, його присутність може слугувати маркером ранньої стадії раку.

Для проведення тесту група дослідників використовувала технологію детекції під назвою Simoa в поєднанні з індивідуальними реагентами на основі нанотіл, отриманими від лам. Такий підхід дозволив точно визначити білок ORF1p навіть у незначних концентраціях. У попередньому дослідженні за участю понад 400 "здорових" учасників тест виявив п'ятьох осіб із детектуємим ORF1p. В одного з них через півроку був діагностований рак передміхурової залози на пізній стадії.

Ефективність тесту була особливо помітна під час виявлення раку яєчників, гастроезофагеального і колоректального раку. Тест економічно ефективний, його ціна не перевищує 3 доларів, а результат можна отримати менш ніж за дві години. Крім діагностики, тест дає змогу оцінити успішність лікування раку за рівнем ORF1p. У дослідженні, проведеному серед пацієнтів із гастроезофагеальним раком, у тих, хто відповів на лікування, спостерігалося значне зниження рівня ORF1p.

Мартін Тейлор, провідний автор дослідження, висловив здивування ефективністю тесту при різних видах раку. Група дослідників планує включити його в рутинну диспансеризацію як інструмент ранньої діагностики. Наразі проводяться подальші масштабні дослідження для підтвердження ширшого застосування тесту і кращого розуміння природних коливань рівня ORF1p у кровотоці.

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