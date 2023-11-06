В Китае успешно запустили многоразовую ракету: что известно о проекте Hyperbola (видео)

Сообщается, что за 51 секунду полета ракета-носитель Hyperbola-2Y поднялась на высоту 178 м, после чего с помощью четырех посадочных опор спустилась и совершила мягкую посадку.

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Китайская частная космическая компания iSpace 2 ноября провела успешные испытания образца многоразовой ракеты-носителя в рамках реализации программы Hyperbola-2Y. Запуск одноступенчатой ракеты был произведен в Центре запуска спутников в Цзюцюань, сообщает Space News.

Многоразовая ступень Hyperbola-2 диаметром 3,35 м и длиной 17 м оснащена двигателем Focus-1 с изменяемой тягой, работающим на метане и жидком кислороде. За 51 секунду полета она поднялась на высоту 178 м, после чего с помощью четырех посадочных опор спустилась и совершила мягкую посадку.

"Испытание вертикального взлета и вертикальной посадки знаменует собой прогресс в создании многоразовой ракеты средней грузоподъемности, дебют которой намечен на 2025 год. Кроме того, это последняя отметка в стремлении Китая повторить успех компании SpaceX и ее ракеты Falcon 9", — говорится в публикации.

Также в ходе испытаний были протестированы система вертикальной посадки, навигация, наведение и управление, а также отработаны процессы восстановления и повторного использования.

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В пресс-службе компании iSpace отметили, что успешные испытания свидетельствуют о прорыве китайской коммерческой аэрокосмической промышленности в области технологий создания многоразовых носителей.

Перспективы программы Hyperbola

Сообщается, что первый полет ракеты Hyperbola-3 массой 13,4 т на низкую околоземную орбиту запланирован на 2025 год. Ракета длиной 69 м должна будет поднять 8,5 т в многоразовом режиме. Следующий шаг предполагает 25 запусков Hyperbola-3 в год к 2030 году.

При этом разработчики утверждают, что Hyperbola-3B напоминающая по конфигурации Falcon Heavy, сможет выводить на орбиту не менее 15 т.

Однако стоит обратить внимание, что перед успешным запуском 2 ноября, компания iSpace потерпела три неудачи со стартом Hyperbola, после чего в начале этого года вновь вернулась к испытаниям.

Напомним, по информации South China Morning Post, Китай планирует в 2027 году вывести на орбиту первый многоразовый космический корабль. Он должен будет сыграть решающую роль в расширении китайской космической станции, а также в планируемой высадке астронавтов КНР на Луну к 2030 году.