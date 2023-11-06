C авокадо болезни бояться не надо. Ученые выявили пользу фрукта в борьбе с диабетом

Уникальный плод обзавелся еще одним лечебным свойством, по результатам нового исследования, в этот раз нацелившись на борьбу с распространенной болезнью.

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Авокадо являются популярным и широко распространенным лакомством, обожаемым миллионами людей. Но похоже, что у этого фрукта есть несколько полезных свойств, благодаря которым его стоит рассматривать в качестве кандидата на включение в диету даже не из-за его вкусовых качеств. Так, недавнее исследование выявило связь между авокадо и развитием диабета, пишет Medical News.

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Этим метаболическим расстройством в настоящее время страдает более десятой части взрослого населения планеты, и еще большая часть до сих пор не диагностирована. Учитывая рост числа случаев заболевания диабетом 2-го типа, особенно в развивающихся странах, и прогнозируемое увеличение его распространенности к 2045 г., исследователи уделяют особое внимание немедикаментозным стратегиям борьбы с этим заболеванием.

В исследовании подчеркивается важность диеты в лечении диабета 2-го типа, особо отмечается высокое содержание в авокадо клетчатки и мононенасыщенных жиров, которые могут играть определенную роль в поддержании уровня глюкозы в крови. Данная работа опирается на полученные ранее данные о том, что индивидуальная метаболическая реакция на авокадо различна, что подчеркивает необходимость разработки индивидуальных диетических рекомендаций.

Используя данные Многоэтнического исследования атеросклероза, включавшего взрослых людей без сердечно-сосудистых заболеваний, принадлежащих к различным этническим группам, из исследования были исключены лица с аллергией на авокадо или отсутствующими исходными гликемическими данными. Для оценки эффекта от употребления авокадо использовалась подробная оценка рациона питания и расширенный метаболомный анализ.

Хотя первые результаты показали лишь слабую связь между потреблением авокадо и уровнем инсулина при учете индекса массы тела, выявление определенных метаболомных характеристик указывало на более тесную связь со снижением уровня быстрой глюкозы и инсулина. Эти метаболиты, рассматриваемые в совокупности как биомаркер авокадо, выявили значительное снижение риска развития диабета 2-го типа, не зависящее от социально-демографических факторов, образа жизни и содержания жира в организме.

В исследовании было отмечено, что у лиц с нормальным уровнем сахара в крови связь с положительным эффектом употребления авокадо была меньше, чем у лиц с дисгликемией, что позволяет предположить, что различия в микробиоте кишечника могут влиять на усвоение питательных веществ.

Данное исследование поддерживает идею о том, что включение метаболомных данных в диетологические исследования может дать более индивидуализированное представление о влиянии пищи на здоровье, а авокадо может сыграть роль в снижении риска развития диабета 2-го типа.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о суповой диете, способной предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показала многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.