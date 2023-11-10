Ужасная резня прошлого: ученые нашли скелеты без головы, которым более 4 тысяч лет (фото)

Китайские исследователи нашли на древних скелетах, которым более 4 тысяч лет, следы древней резни. Ученые считают, что это доказательства внезапного нападения на поселение в провинции Хэйлунцзян.

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Ученые обнаружили доказательства жестокой резни, произошедшей около 4 100 лет назад на территории современного северо-восточного Китая. Жертвы, 41 обезглавленный скелет, рассказывают историю древней охоты за головами, что стало крупнейшим событием такого рода со времен неолита в Азии, пишет Live Science.

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Раскопки происходили на месте Хунхэ в провинции Хэйлунцзян. За шесть сезонов раскопок, начиная с 2013 года, исследователи раскопали в общей сложности 68 скелетов. Из них 41 обезглавленный, причем большинство из них имели признаки насилия. "Женщины и дети без головы с порезами на шейных позвонках свидетельствуют о жестокости этих людей", — сказала Шарлотта Робертс, почетный профессор археологии Даремского университета в Великобритании.

Вполне вероятно, что нападавшие воспользовались возможностью, когда мужчины отсутствовали Фото: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

То, что жертвами обезглавливания были женщины и подростки, заставляет задуматься над мотивами этой резни. Одна из теорий предполагает, что поселение могло активно враждовать с другими племенами, о чем свидетельствуют оборонительные траншеи, обнаруженные на этом месте.

Вполне вероятно, что нападавшие воспользовались возможностью, когда мужчины отсутствовали, и забрали головы как трофеи до того, как мужчины вернулись. Впоследствии тела перенесли для простого захоронения в двух домах, а поселение покинули.

То, что жертвами обезглавливания были женщины и подростки, заставляет задуматься над мотивами этой резни Фото: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

В исследовании также отмечается находка четырех черепов в яме возле одного из домов, которые, как полагают, были трофеями истребленного племени. Это намекает на сложность и масштабность конфликтов в этот древний период.

Старший автор исследования Цянь Ван рассказал, что на всех безголовых скелетах, кроме нескольких, отсутствовали первый и второй позвонки. Также исследователи обнаружили узкие V- и U-образные порезы, что указывает на одинаковое оружие, которое использовали убийцы. По словам Вана, нападавшие, вероятно, использовали ножи с костяной ручкой и каменными лезвиями.

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Значение этого исследования заключается не только в том, чтобы раскрыть ужасную страницу древней истории, но и в том, чтобы пролить свет на динамику межличностного насилия. Результаты исследования бросают вызов нашему пониманию древних конфликтов, подчеркивая уязвимость определенных групп перед лицом жестоких нападений.

Хотя авторы исследования воздерживаются от преувеличения последствий, они выделяют уникальность этого открытия в контексте неолитического Китая.

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